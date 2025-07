Personal leva 45 pontos no rosto após defender mulheres de assédio em bar de São Paulo

Um personal trainer de 32 anos foi agredido com pedaços de um copo de vidro em um bar de Águas de Lindóia, em São Paulo, e precisou levar 45 pontos no rosto. A agressão teria começado após Thiago Medeiros defender mulheres vítimas de importunação.

O caso foi registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento e é investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Até o momento, ninguém foi preso.

Segundo o g1, as agressões aconteceram na madrugada do último 21 de junho, no fim de semana do Encontro Brasileiro de Autos Antigos. Thiago mora no Rio de Janeiro e estava no interior de São Paulo para acompanhar amigos que levaram veículos à exposição.

Uma amiga do personal afirmou que as agressões foram cometidas por um rapaz que não sabia "lidar com um 'não'". Devido aos ferimentos, ele chegou a sofrer uma convulsão e precisou ser transferido a um hospital particular de Piracicaba, onde foi submetido a exames e recebeu alta no mesmo dia.

Thiago registrou boletim de ocorrência em São Paulo e outro quando voltou ao Rio de Janeiro. Na capital fluminense, fez exame de corpo de delito e apresentou para que os agressores fossem identificados. "Quero uma punição, que eles paguem por isso, por essa covardia. Foi tentativa de homicídio", entendeu o personal.

"Pegar o copo, bater a taça quebrada e enfiar mais de dez vezes no meu rosto, com chance de pegar uma carótida, pegar minha vista, eu desacordado após o soco na nuca", relatou a vítima.

Investigação

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou ao g1 que o caso é investigado pela delegacia de Águas de Lindóia, mas não disse se os agressores já haviam sido identificados.

O que motivou a agressão?

Segundo Thiago, ele estava sozinho no bar quando, pouco depois da meia-noite, interviu quando notou que um homem estava assediando um grupo de mulheres, entre elas, uma de 30 anos que conheceu o personal no Encontro Brasileiro de Autos Antigos do ano anterior.

"Eu estava com três amigas. O rapaz que agrediu o Thiago estava mexendo com duas delas. Elas comentaram: 'cinco reais', referente a um troco, e ele começou a falar que por 'cinco reais ele queria'. Elas deixaram esse cara falando e saíram de perto", contou a testemunha.

Depois desse episódio, ela ficou conversando com outra amiga e com Thiago, e o importunador começou a falar com a outra jovem. "Ela disse que tinha namorado e tentou sair de perto dele. Fui intervir e falei para o cara sair, que ninguém lá queria ele. Aí o rapaz respondeu: 'Ah, você é namorada dela, então? Dá um beijo aí'. E foi quando o Thiago interviu para defender a gente", continuou a mulher.