Pastor de SC morre após passar mal durante culto transmitido pela internet

O pastor Sérgio Carvinho, de 47 anos, morreu pouco tempo após ter passado mal durante um culto, no último sábado (31). A cerimônia era transmitida ao vivo pela internet, e o registro do momento viralizou nas redes sociais.

A pregação acontecia em uma igreja de Caxias do Sul (RS). Sérgio, que é natural de Turvo, no sul de Santa Catarina, contava aos fiéis uma história do pai, que também é pastor. Em um determinado momento, ele se ajoelha atrás do púlpito, embarga a voz, larga o microfone e não volta a ficar de pé.

Pastor passou por reanimação

Ao g1, a mulher que transmitia o culto ao vivo confirmou que Sérgio estava desmaiado e morreu após a chegada da ambulância. A jovem, que não quis se identificar, é técnica de enfermagem e tentou reanimar o religioso. "A gente fez a nossa parte querendo salvar a vida dele", relatou.

"Ele estava pregando normal, aparentemente, a gente não sabe se ele tinha problema do coração ou não. Se for ver no vídeo, ele conta um testemunho sobre o pai dele, e eu acredito que ele se emocionou bastante. Só os exames para saber também se foi infarto, parada cardíaca, o que foi", especulou.

Por meio das redes sociais, as sedes Criciúma, Bombinhas e Ratones da Igreja Pentecostal Deus é Amor publicaram, em conjunto, uma nota de despedida. "Pastor Sérgio Carvinho foi um instrumento de Deus nesta terra, levando consolo, esperança e amor através da Palavra e do louvor. Sentiremos falta do som da sua voz, das suas orações, dos seus ensinamentos e do louvor que brotava da sua alma", lamentaram.

Segundo a igreja, o velório de Sérgio acontece na manhã desta segunda-feira (2), na Capela Mortuária de Turvo. Em seguida, o corpo será sepultado no cemitério Rodeio da Areia, na mesma cidade. A causa da morte não foi divulgada pelas autoridades ou família.