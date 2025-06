Traficante conhecido como Professor, principal fornecedor de armas e chefe do CV, morre no Rio

Apontado como um dos chefes da cúpula da facção Comando Vermelho, Fhillip da Silva Gregório, traficante conhecido como Professor, morreu na noite desse domingo (1º), no Rio de Janeiro (RJ), ao ser baleado na cabeça. Procurado pela Justiça, desde que fugiu do sistema prisional em 2018, ele estava escondido no Complexo do Alemão, na Zona Norte carioca.

O criminoso foi levado em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho, mas chegou ao local sem vida, segundo a Polícia Militar. Ele estava acompanhado da companheira e de um advogado, que confirmaram a identidade dele, conforme o portal Metrópoles.

Professor era investigado por tráfico internacional de armas e de drogas, e tinha 65 anotações criminais. A morte acontece em um momento em que era alvo de apurações da Polícia Federal sobre uma suposta ligação com fornecedores estrangeiros e contatos com agentes públicos.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as circunstâncias do falecimento do traficante.

Até o momento, as autoridades não confirmaram se a morte se trata de uma execução por rivais, confronto com forças de segurança, ou por outra motivação.

Principal fornecedor de armas do CV

Nos últimos anos, ainda conforme o Metrópoles, Professor se tornou uma liderança importante da facção carioca. Além de controlar a comercialização de entorpecentes na Favela da Fazendinha, no Complexo do Alemão, também atuava na logística de armamento em países como Paraguai, Colômbia, Peru, Bolívia e até nações da Europa.

Segundo a Operação Dakovo, da Polícia Federal, o criminoso intermediava a compra de armas e munições que abasteciam parte das comunidades dominadas pelo CV no Rio.

Professor fez cirurgias para mudar aparência

Investigações indicam que o traficante, que quase não deixava o Complexo do Alemão, passou por diversos procedimentos estéticos, como implante capilar, tratamentos dentários e lipoaspiração, para evitar ser reconhecido. As intervenções todas foram realizadas em consultórios clandestinos, na própria comunidade.

Segundo o portal, Professor era considerado o terceiro nome mais influente do CV fora do sistema penitenciário.