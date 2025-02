Onda de calor deve atingir níveis recordes no Nordeste nesta semana

O Nordeste brasileiro enfrentará temperaturas altas nos próximos dias devido a uma onda de calor que vai se instalar na região entre esta quarta-feira (12) e a próxima terça-feira (18). De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, os termômetros podem atingir a marca de 40°C em áreas do oeste da Bahia, no Vale do São Francisco e no sertão entre Bahia, Pernambuco e Piauí.

Veja também País Incêndio em fábrica de óleo lubrificante no Rio de Janeiro é encerrado após 28 horas País Passageira de ônibus atingido por queda de avião em SP recebe alta; outra segue internada

Segundo o aviso emitido pela Climatempo, a intensa massa de ar quente que avança pelo país deve provocar temperaturas recordes em diversos estados, elevando a sensação térmica e aumentando os riscos de desidratação e outros problemas de saúde relacionados ao calor extremo.

Meteorologistas alertam que a onda de calor pode se prolongar, mantendo o tempo seco e quente por vários dias consecutivos. A recomendação é redobrar os cuidados com hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia e acompanhar as atualizações meteorológicas.

As previsões indicam que o fenômeno também afetará outras regiões do Brasil, como o Sudeste e o Sul.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.