Neymar pode ser chamado para depor sobre propaganda de jogos de apostas, diz colunista

Em mais um capítulo da série de polêmicas com os jogos de azar, desta vez, Neymar pode ser chamado para depor a respeito de uma ação movida na Justiça por William David Singer Faintych, sobre publicidades de uma plataforma de apostas feita pelo jogador. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Veja também País Rodrigo Constantino revela diagnóstico de câncer: 'Vou manter meu otimismo' PontoPoder Braga Netto é o primeiro general quatro estrelas preso no Brasil e ficará detido em sala onde comandou tropa no RJ

Agora, por lei, deverá ser aberto um inquérito contra Neymar, visto que William ofereceu uma representação em face do jogador, “empreendidas algumas diligências para apurar os fatos”. É possível, segundo a colunista, que, além de Neymar, William também seja chamado para confirmar as acusações que fez contra o atacante.

Segundo afirmou o autor da ação, as publicações feitas pelo atleta promovem propaganda enganosa e abusiva. Os autos do processo foram arquivados, mas, definitivamente, o caso ainda não terminou. '

O craque mundial é mais um nome de peso envolvido no escândalo dos jogos de apostas, depois de Deolane Bezerra, Gusttavo Lima e Felipe Neto.

Outra intimação

Em setembro de 2024, Neymar já havia sido intimado pela Justiça do Rio de Janeiro a apresentar seu contrato com a marca de apostas Blaze, empresa da qual o craque é embaixador, em processo foi aberto por Erick Paiva, que afirmou ter perdido todo o patrimônio em apostas no site.

De acordo com o homem, na época, ele decidiu depositar R$ 62 mil na Blaze após ser convencido por vídeos promocionais feitos por Neymar e outros famosos.