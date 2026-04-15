Neto teria desviado mais de R$ 37 milhões da avó em Goiás

Um homem identificado como Fabiano Pedrosa Leão é investigado pela Polícia Civil de Goiás por suspeita de ter desviado R$ 37 milhões das contas da avó, Angélica Gonçalves Pedrosa.

O neto era responsável por ajudar a mulher na gestão financeira e de negócios agrícolas desde 2009, quando ela ficou viúva. Ele chegou a transferir mais de R$ 1,4 milhão da conta da idosa dois dias depois da morte dela, ocorrida em maio de 2024.

Um mandado foi cumprido pela Polícia Civil nesta segunda (13) na casa em que Fabiano mora com a mãe, Marli Gonçalves Pedrosa Leão, também suspeita de envolvimento no esquema de desvios.

Na ocasião, duas armas de fogo irregulares foram encontradas no local. Pela posse ilegal, o homem foi preso em flagrante, mas pagou fiança e foi liberado no mesmo dia.

Veja também País Quem é Raphael Sousa, dono da Choquei preso em operação da PF País Site é investigado por vender atestados médicos falsos no RJ

Transferência de R$ 1,4 milhão foi feita dois dias após a morte da idosa

Segundo as investigações, a idosa era considerada “analfabeta digital” e vivia com restrições de mobilidade. Por conta disso, era o neto que ajudava na gestão de patrimônio.

Fabiano, inclusive, tinha a confiança das tias e, por isso, teria conseguido seguir com os desvios por anos.

A transferência de mais de R$ 1,4 milhão feita pelo neto dois dias depois da morte da avó foi confessada por ele em um depoimento prestado em 2025.

Na ocasião, ele disse que teria dividido o valor entre as filhas dela, mas não apresentou provas.

Esquema envolveu funcionários de bancos e cartórios

As primeiras suspeitas contra Fabiano surgiram após uma das tias do homem perceber movimentações financeiras anormais quando teve acesso às contas da idosa e denunciar o caso à Justiça.

A Polícia Civil de Goiás também apurou que o esquema era auxiliado não apenas pela mãe de Fabiano, mas também por bancários, funcionários de cartórios e outros fazendeiros da região.

Conforme o g1 Goiás, o delegado do caso já havia indiciado a maioria dos envolvidos na altura da manhã desta quarta-feira (15).