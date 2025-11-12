Mulher nega ser 'Japinha do CV': 'Essa menina não existe'

A influenciadora Maria Eduarda, conhecida como "Penélope", fez um pronunciamento após ser associada ao nome "Japinha do CV". Em vídeo, negou estar morta e ser a mulher também chamada de "musa do crime". "Essa tal de 'Japinha' que estão falando aí, não sou eu. Essa menina não existe".

Penélope apareceu como uma das pessoas mortas durante megaoperação realizada no complexo da Penha, no Rio de Janeiro.

"Venho me pronunciar oficialmente pela primeira vez. Estão rolando boatos de que eu tinha morrido. Estou viva", disse.

"Meu nome é Maria Eduarda, conhecida como Penélope. Tenho minha vida, minha história. Tem coisas da minha vida que prefiro deixar no passado, no qual eu não levo mais para a minha vida hoje em dia. Não faço parte, quero que deixem no passado". Maria Eduarda Influenciadora

Ela ainda agradeceu às pessoas que se preocuparam com ela.

Atuação de 'Japinha do CV'

Em informações iniciais, foi apontado que Penélope, supostamente conhecida como "Japinha do CV" e "musa do crime", era responsável por funções estratégicas.

Segundo o g1, ela acompanharia a proteção de rotas de fuga e faria a defesa de pontos de tráfico de drogas. Nas redes sociais, ganhou destaque por publicar fotos com armas e roupas militares.