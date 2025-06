Motorista é indiciado por aplicar golpe de R$ 100 mil em idosa de 84 anos em Florianópolis

Um motorista de aplicativo foi indiciado por estelionato e falsidade ideológica após aplicar um golpe de R$ 100 mil em uma idosa de 84 anos, em Florianópolis. Segundo a Polícia Civil, ele foi contratado para prestar serviço de transporte e, com o tempo, passou a ter acesso a dados bancários e pessoais da vítima. As informações são do g1.

A investigação revelou que o homem fingiu ter um relacionamento com a idosa e tentou registrar uma união estável para se beneficiar financeiramente. Ele chegou a alterar o e-mail, o telefone e o endereço vinculados à conta bancária da mulher. Também trocou o nome da filha da vítima pelo próprio no cadastro do Sistema Único de Saúde (SUS).

O golpe foi descoberto depois que a filha percebeu as mudanças nos dados da mãe. A polícia também apurou que o motorista passou a frequentar a casa da idosa com frequência e demonstrava comportamento controlador, conforme relatos feitos por profissionais de saúde.

Veja também País Filho de humorista que matou miss no Paraná é preso; homem foi indiciado País Empresa é condenada a pagar R$ 200 mil para mãe de jovem que morreu após cair de ônibus

Segundo a investigação, os documentos apresentados pelo suspeito eram inconsistentes e indicavam a tentativa de encobrir o golpe simulando um vínculo afetivo. Também foi identificado que uma mulher próxima ao motorista recebeu parte das transferências feitas da conta da idosa.

A Polícia Civil destacou que o caso mostra a vulnerabilidade de idosos em situações de confiança e reforçou a importância da atenção de familiares e profissionais de saúde para prevenir abusos financeiros e emocionais.