Miss do Espírito Santo é expulsa de concurso após se envolver em briga

A estudante de Direito e miss Iúna, cidade do Espírito Santo, Thayssa Florindo, de 20 anos, foi expulsa do concurso após participar de uma briga com outra mulher. O vídeo viralizou nas redes sociais e chegou aos organizadores do evento, que seria realizado no dia 12 de maio e classificaria uma das candidatas ao Miss Universo Espírito Santo.

O vídeo teria sido filmado em uma festa na cidade de Ibatiba, município vizinho a Iúna. No fim das imagens, em que aparece brigando com a mulher, a miss capixaba confirma a agressão e pontua que agrediria novamente a outra.

"Desci o pau mesmo, desço o pau mesmo. Mexe que eu desço outro. Capet*", disse a jovem. Em entrevista ao portal g1, Thayssa confirmou que a confusão começou quando um copo de bebida teria sido arremessado contra ela. "Eu estava com muita raiva por ver toda a situação que tinha sido armada por conta dela ter ciúme de um ex-namorado dela", disse.

Repercussão

Segundo Thayssa, a expulsão do concurso não a abalou, e a vida tem seguido normalmente apesar da repercussão das imagens.

"Eu continuo seguindo a minha vida normalmente, na medida do possível. Faço a minha faculdade, que é meu objetivo de vida e tô indo", reforçou a moça.

Segundo o coordenador do Miss Universo do Espírito Santo, Charles Souza, a desclassificação está prevista em cláusula do concurso, que não permite o envolvimento das candidatas em situações de violência.

Conforme a organização do Miss Universo Espírito Santo, Auris Rocha, a segunda colocada na etapa municipal 2022, será a representante de Iúna na competição.