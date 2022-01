Na noite da última segunda-feira (10), um médico foi preso após espancar um cachorro até a morte, no município de Cascavel, no Paraná. Segundo a Polícia Militar, o suspeito relatou que a violência foi uma forma de correção ao animal por ter feito xixi em local errado. As informações são do portal g1.

[⚠️ Conteúdo sensível] Médico é preso após espancar cachorro até a morte no Paraná; em vídeo, é possível ouvir as agressões https://t.co/FtkJ1p2TXp pic.twitter.com/7A5bt7KP17 — Diário do Nordeste (@diarioonline) January 11, 2022

Após ser acionada por uma denunciante, que gravou vídeos dos maus-tratos contra o filhote da raça Lulu da Pomerania. Os policiais foram ao apartamento do médico e tentaram socorrer o animal, levando-o para uma clínica veterinária. Durante o trajeto, o cachorro não resistiu aos ferimentos.

A polícia aguarda o laudo cadavérico para apontar a causa da morte, mas a suspeita é de que o médico tenha usado um pedaço de madeira.

O médico, que confessou o espancamento, foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos, sem direito a pagamento de fiança. No Brasil, esse tipo de crime tem pena prevista superior a quatro anos de detenção.