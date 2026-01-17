Marido de Erlan Bastos lamenta morte do apresentador: 'sempre o amarei'

O marido do jornalista Erlan Bastos, que faleceu neste sábado (17), fez uma publicação para se despedir do apresentador. Também jornalista, Neto Maciel tinha um relacionamento com Erlan Bastos há 15 anos.

"Hoje o dia amanheceu triste, sem cor e com um oco inexplicável! E vai ser assim daqui em diante até essa dor virar saudade. Até lá, eu tô aqui com você nos meus pensamentos, meu amor", escreveu.

Neto Maciel também falou sobre os últimos dias de vida de Erlan Bastos, que estava internado desde dezembro devido a tuberculose peritoneal, forma rara a doença.

"Queria deixar claro o guerreiro que você foi nessas últimas semanas. Inabalável, implacável, uma força sem igual", disse. "Fizemos planos para quando vencêssemos essa luta. Ontem eu prometi que tudo iria ficar bem, me perdoe amor!"

Neto Maciel elogiou também a trajetória profissional do marido. "Hoje o mundo do jornalismo de celebridades perdeu um grande jornalista! Você foi, como eu sempre lhe dizia, minha inspiração de ser humano".

"Você vai e está fazendo muita falta, vamos ser fortes para conseguir superar sua ausência. Eu te amo mil milhões e sempre o amarei", completou Neto Maciel.

Veja a despedida completa:

Velório e sepultamento

O marido de Erlan Bastos também divulgou informações sobre o velório e sepultamento do apresentador, ambos em Teresina, no Piauí.

O velório ocorre neste sábado, na Pax União, no Centro da capital piauiense. Já o sepultamento será neste domingo (18), às 8hs, no Cemitério São Judas Tadeu.

Quem era Erlan Bastos?

Erlan Bastos começou como jornalista do portal Em Off, onde publicava notícias exclusivas sobre famosos e celebridades.

Na TV, o jornalista se tornou mais conhecido com o 'A Hora da Venenosa', na Record TV. Já em 2020, passou a comandar o Balanço Geral. Ele atuou no Ceará, na TV Cidade.

Seu último passo profissional foi na NC TV Amapá, onde apresentou o 'Bora Amapá'. A emissora lamentou a partida do jornalista.

“Em um período tão breve, Erlan conseguiu o que muitos levam anos para construir: mudou os rumos do jornalismo investigativo e crítico no Amapá”, disse em nota.