Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Marido de Erlan Bastos lamenta morte do apresentador: 'sempre o amarei'

Também jornalista, Neto Maciel estava junto há 15 anos com Erlan Bastos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:10)
País
Dois homens sorridentes sentados lado a lado à mesa, ambos vestindo camisetas pretas; um usa óculos. Ao fundo, parede escura com treliça coberta por plantas verdes.
Legenda: O marido de Erlan Bastos, Neto Maciel, fez uma homenagem para o apresentador nas redes sociais
Foto: Reprodução/Instagram Neto Maciel

O marido do jornalista Erlan Bastos, que faleceu neste sábado (17), fez uma publicação para se despedir do apresentador. Também jornalista, Neto Maciel tinha um relacionamento com Erlan Bastos há 15 anos. 

"Hoje o dia amanheceu triste, sem cor e com um oco inexplicável! E vai ser assim daqui em diante até essa dor virar saudade. Até lá, eu tô aqui com você nos meus pensamentos, meu amor", escreveu. 

Neto Maciel também falou sobre os últimos dias de vida de Erlan Bastos, que estava internado desde dezembro devido a tuberculose peritoneal, forma rara a doença

"Queria deixar claro o guerreiro que você foi nessas últimas semanas. Inabalável, implacável, uma força sem igual", disse. "Fizemos planos para quando vencêssemos essa luta. Ontem eu prometi que tudo iria ficar bem, me perdoe amor!"

Neto Maciel elogiou também a trajetória profissional do marido. "Hoje o mundo do jornalismo de celebridades perdeu um grande jornalista! Você foi, como eu sempre lhe dizia, minha inspiração de ser humano".

"Você vai e está fazendo muita falta, vamos ser fortes para conseguir superar sua ausência. Eu te amo mil milhões e sempre o amarei", completou Neto Maciel.

Veja a despedida completa:

Velório e sepultamento  

O marido de Erlan Bastos também divulgou informações sobre o velório e sepultamento do apresentador, ambos em Teresina, no Piauí. 

O velório ocorre neste sábado, na Pax União, no Centro da capital piauiense. Já o sepultamento será neste domingo (18), às 8hs, no Cemitério São Judas Tadeu. 

Quem era Erlan Bastos? 

Erlan Bastos começou como jornalista do portal Em Off, onde publicava notícias exclusivas sobre famosos e celebridades. 

Na TV, o jornalista se tornou mais conhecido com o 'A Hora da Venenosa', na Record TV. Já em 2020, passou a comandar o Balanço Geral. Ele atuou no Ceará, na TV Cidade.

Seu último passo profissional foi na NC TV Amapá, onde apresentou o 'Bora Amapá'. A emissora lamentou a partida do jornalista. 

“Em um período tão breve, Erlan conseguiu o que muitos levam anos para construir: mudou os rumos do jornalismo investigativo e crítico no Amapá”, disse em nota.

Dois homens sorridentes sentados lado a lado à mesa, ambos vestindo camisetas pretas; um usa óculos. Ao fundo, parede escura com treliça coberta por plantas verdes.
País

Marido de Erlan Bastos lamenta morte do apresentador: 'sempre o amarei'

Também jornalista, Neto Maciel estava junto há 15 anos com Erlan Bastos.

Redação
Há 36 minutos
Imagem de câmera de segurança dentro de um elevador: mulher de cabelos presos, usando blusa preta de alça e short verde, olha para cima e faz um gesto com a mão. O painel de botões do elevador aparece ao fundo e a imagem tem aparência granulada.
País

Sumiço de mulher em prédio de Goiás passa a ser investigado como suspeita de homicídio

O desaparecimento completa um mês neste sábado (17).

Redação
17 de Janeiro de 2026
Foto de Marcos da Mata Ribeiro e Maria Deusdete da Mata Ribeiro, que desapareceram em enchente em São Paulo.
País

Corpo de homem que desapareceu em enchente em SP é encontrado

Idoso e esposa estavam em carro que ficou submerso.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Homem de óculos, usando terno preto, camisa branca e gravata vermelha, em pé diante de um painel luminoso de estúdio. Ele tem expressão séria e usa um microfone preso à lapela.
País

Saiba o que é tuberculose peritoneal, causa da morte de Erlan Bastos

O jornalista foi internado ainda em dezembro por conta dessa doença rara.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Imagem aérea de helicóptero que caiu em Guaratiba, no Rio de Janeiro.
País

Três pessoas morrem em queda de helicóptero no Rio de Janeiro

Aeronave caiu em área de mata na cidade de Guaratiba.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Foto do jornalista e apresentador Erlan Bastos, que faleceu neste sábado (17).
País

Quem era Erlan Bastos, que morreu aos 32 anos

Natural de Manaus (AM), o jornalista teve passagens por diferentes emissoras.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Erlan Bastos
País

Morre jornalista Erlan Bastos, aos 32 anos

Apresentador comandou diversos noticiários ao longo da carreira.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Colagem com fotos estilo selfie de Janaína, irmã do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Imagem usada para matéria sobre mulher ter sido presa após ter sido identificada pelo Smart Sampa.
País

Sistema Smart Sampa leva à prisão da irmã de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

Janaina Reis Miron foi identificada dentro de uma unidade de saúde; ela tinha dois mandados de prisão em aberto.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Imagem de câmera de segurança mostrando uma pessoa em um elevador acolchoado, vestindo blusa preta sem mangas e shorts azul‑claro, olhando para um telefone que segura com uma das mãos. A pessoa está encostada na parede lateral do elevador.
País

Corretora desaparece após descer para subsolo de prédio no interior de Goiás

Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi religar a luz do apartamento e desapareceu. Ela está sendo procurada desde dezembro.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Suzane von Richthofen olhando para o lado direito da câmera com uma expressão séria.
País

Suzane von Richthofen disputa herança milionária com prima após morte de tio

Condenada pelo assassinato dos pais, ela alega agir para proteger os bens do filho.

Redação
14 de Janeiro de 2026
PF apreendeu dinheiro e veículo em endereços visitados em operação.
País

PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro em operação contra o Banco Master

Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em ação policial.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Três homens em foto de registro policial. À esquerda, homem branco de cabelos castanhos e olhos claros. Ao centro, homem branco com cabelo preto, bigode preto e barba grisalha. À direita, homem pardo com cabelo ralo e castanho.
País

Três membros do PCC são presos suspeitos de mandar matar Ruy Ferraz

Ex-delegado foi assassinado em setembro de 2025 em Praia Grande, no litoral paulista.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Falésia onde José Lúcio morreu após infartar e cair de uma altura de 15 metros.
País

Empresário morre após sofrer infarto e cair de falésia na divisa entre ES e BA

Ele chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Tornado com ventos de até 180 km/h atinge Paraná e é classificado como F2
País

Tornado com ventos de até 180 km/h atinge Paraná e é classificado como F2

O fenômeno percorreu cerca de um quilômetro e causou destruição.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Foto de João Ricardo Rangel Mendes.
País

Ministério Público do Rio pede inclusão de ex-CEO da Hurb na lista de procurados da Interpol

Empresário João Ricardo Rangel Mendes chegou a ser preso em Jericoacoara, mas foi solto após audiência de custódia.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Entrada da casa onde foi encontrado o corpo.
País

Tio de Suzane e Andreas Richthofen é encontrado morto na zona sul de São Paulo

Miguel Abdalla Neto foi localizado em casa, sem sinais aparentes de violência; Polícia Civil apura as circunstâncias da morte.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Imagem de Heloisa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, que morreu aos 56 anos.
País

Heloisa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, morre aos 56 anos

Corpo de escritora foi encontrado na casa dela em Atibaia, no Interior de São Paulo.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Eliza Samudio desapareceu em junho de 2010.
País

Mãe de Eliza Samudio se pronuncia após passaporte da filha ter sido encontrado

Sônia Moura criticou divulgação do caso e relata dor renovada.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Carro invade loja de conveniência e deixa uma pessoa ferida em São Paulo
País

Carro invade loja de conveniência e deixa uma pessoa ferida em São Paulo

O motorista afirma ter perdido o controle da direção após seus pés terem 'enroscado' nos pedais.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Fachada de prédio laranja com parte de cima branca e logo oficial da Anvisa, seguidos dos dizeres
País

Anvisa decreta recolhimento de panetones contaminados com fungos

O órgão também proibiu a fabricação, distribuição, divulgação e consumo de produtos com dois tipos de cogumelos.

Redação
07 de Janeiro de 2026