Mais duas marcas de azeite tem venda proibida no Brasil pelo Ministério da Agricultura; veja quais

O Governo Federal proibiu, a partir de ação do Ministério da Agricultura e da Pesca, a venda de mais duas marcas de azeite no Brasil. De acordo com a fiscalização da pasta, ambas foram desclassificadas por “fraude” e consideradas impróprias para consumo.

As marcas que tiveram a venda proibida são a Doma e a Azapa, respectivamente empresas de Santa Catarina e São Paulo.

Veja também Ceará Brutalista: conheça prédios de Fortaleza com mesma arquitetura usada em filme indicado ao Oscar Ceará Idoso de 109 anos recebe com café da manhã técnica de enfermagem que cuidou dele em UPA de Fortaleza; veja vídeo

A análise laboratorial apontou presença de outros óleos vegetais na composição dos produtos das duas marcas, o que configura desacordo com as normas de padrão de identidade e qualidade de azeite de oliva no Brasil.

De acordo com o ministério, a desclassificação das marcas de azeite resultou no recolhimento de mais de 30,9 mil litros dos produtos.

No ano passado, o Ministério já havia divulgado listas com mais de 20 outras marcas também consideradas impróprias para consumo.