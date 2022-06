Mãe de modelo desaparecido relata ter encontrado bilhete: 'chorei em silêncio"

A mãe do modelo e ex- mister teen de Joinville (2020), Eduardo dos Santos Silva, de 23 anos, Cândida da Silva, relatou ter encontrado um bilhete escrito pelo filho. O jovem desapareceu no último domingo (12), em Joinville (SC). As informações são do Metrópoles.

A carta, conforme a mãe, seria um pedido de desculpa. “Sei que disse poucas vezes: te amo, mãezinha. Desde pequeno, chorei em silêncio, perdoe-me”, dizia a missiva.

O modelo foi visto pela última vez pelo motorista de um transporte de aplicativo. O profissional afirmou ter deixado o jovem na ponte do Rio Piraí, no município catarinense, mas o notou calmo durante o trajeto e que ele olhava constantemente para o celular.

A Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Voluntários e o Grupo de Resgate em Montanha (GRM) fazem buscas na região.

A mãe relatou a aflição da espera de uma notícia pelo filho. “Estou há quase quatro dias no escuro, sem notícias do Duda. Não estou comendo, dormindo, só quero que ele volte para casa. Se eu soubesse mergulhar, me jogaria no rio para ajudar nas buscas. Não consigo ficar em casa”, afirmou Cândida.

“É um menino quieto, caseiro, não bebe, não fuma, é focado, gosta de ir à academia. Ultimamente, porém, ele andava meio desanimado, mas, quando a gente tentava conversar, ele dizia que não era nada, que estava tudo bem. Estava sempre no celular, às vezes, ia para fora da casa mandar áudios, sempre no celular”, lembrou a mãe