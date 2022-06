Varíola do macaco: 6° caso é confirmado no Brasil, diz Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde informou, nesta quinta-feira (16), mais um caso de varíola de macaco no Brasil. Este é a sexta confirmação da doença no país.

Em nota, a pasta informou tratar-se de paciente de 28 anos, morador de Indaiatuba, no interior de São Paulo, com histórico de viagens para a Europa. Ele está em isolamento e apresenta estado clínico estável, sem complicações. O caso é monitorado pelas secretarias de saúde municipal e estadual.

A confirmação veio após o paciente passar por teste no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Este é o quarto caso apenas no estado paulista. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro possuem um caso confirmado cada, até o momento. Outros treze suspeitas seguem sendo investigadas.

Ainda não há tratamento específico para a doença, mas os quadros clínicos têm se apresentado, em geral, leves e requerem mais observação apenas a lesões.

Varíola do Macaco

A varíola dos macacos é uma doença causada por vírus e transmitida pelo contato próximo/íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele.

Este contato pode se dar por meio de um abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias. A transmissão também ocorre por contato com objetos, tecidos (roupas, roupas de cama ou toalhas) e superfícies que foram utilizadas pelo doente.

