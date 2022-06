Varíola dos macacos: MG investiga suposta primeira morte pela doença no mundo

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais investiga a suspeita da primeira morte registrada no mundo pela varíola dos macacos. Segundo o portal Yahoo! Notícias, o caso teria sido registrado em Uberlândia com um paciente que trabalha em Araguari, no Triângulo Mineiro.

O homem faleceu no último sábado (11). A ocorrência foi o primeiro registro suspeito da varíola dos macacos em Minas Gerais, e as pessoas com quem a vítima teve contato direto estão sendo monitoradas. No entanto, não foi confirmado nenhum paciente sintomático.

De acordo com a Fundação Ezequiel Dias, as amostras coletadas estão sendo analisadas na busca por confirmar se houve a contaminação pela varíola dos macacos.

Secretaria de Saúde de Minas Gerais “Todos os dados clínicos também serão avaliados pela equipe técnica da Secretaria Estadual e do Ministério da Saúde para classificação e encerramento do caso. A SES-MG, a SRS Uberlândia e as secretarias municipais de Saúde de Araguari e Uberlândia estão investigando o caso e monitorando os contatos próximos”.

Segundo o G1, o paciente tinha 41 anos e trabalhava como policial penal no presídio de Araguari. Ele não teve contato com os detidos porque estava de férias.

Casos suspeitos no Brasil

No Brasil, o segundo caso de varíola dos macacos foi confirmado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) de São Paulo no último sábado. De acordo com informações da Pasta, o infectado é um homem de 29 anos que mora em Vinhedo, no interior do estado. Ele está isolado e sendo monitorado pela Vigilância Epidemiológica do município e pelo Estado.

O homem possui histórico de viagem para Portugal e Espanha e teve os sintomas e as primeiras lesões na pele ainda na Europa. Ainda conforme a secretaria, o caso só foi confirmado por um laboratório espanhol no último dia 8, depois que o paciente já havia desembarcado no Brasil.

Caso suspeito no Maranhão

O estado do Maranhão notificou o primeiro caso suspeito. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão, que iniciou a análise das amostras.

O paciente é um homem de 30 anos, morador de São Luís. Ele foi internado no último dia 8 de junho na rede pública municipal.

Ele não tem histórico de viagem e apresenta sintomas de febre, calafrio, dor de cabeça, ardor nos olhos, dor nas costas e lesões por todo o corpo com coceira. O estado de saúde é estável.

Caso suspeito no Rio de Janeiro

Já no Rio de Janeiro, um possível caso em Macaé está sendo investigado. O homem tem 43 anos e relata ter tido contato com pessoas de outros países. Ele está internado em um hospital particular da cidade, isolado e estável.