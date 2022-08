Uma ilha em Ubatuba, litoral de São Paulo, será leiloada com lance mínimo de R$ 23.068.882,04. O local paradisíaco chamado Ilha do Almada tem mansão e praia exclusiva, com 188 mil metros quadrados (m²) em área de mata preservada.

O leilão começa no próximo dia 30, com propostas que podem ser enviadas até 2 de setembro. O local pertence à Marinha do Brasil e será arrematado por meio de uma cessão onerosa. A entrada na ilha é somente por barco, por meio da Praia do Engenho. As informações são do G1.

O site onde os interessados poderão dar seus lances é o Mega Leilões. A Marinha pode pedir a ilha de volta em caso de inadimplência ou guerra.

Pelo menos dez praias podem ser acessadas da ilha na costa de Ubatuba, com uma delas de acesso exclusivo. Veja vídeo da ilha:

Confira fotos da Ilha do Almada

Legenda: A ilha pertence à Marinha do Brasil Foto: Reprodução/TV Vanguarda

Legenda: Além de ter acesso a 10 praias da região saindo da ilha, a mansão possui uma piscina Foto: Reprodução/ TV Globo

Legenda: Mansão tem sala de estar com seis ambientes Foto: Reprodução/TV Vanguarda

Mansão

O sortudo que arrematar a Ilha do Almada poderá viver em uma mansão de 752 m² datada da década de 1990. O imóvel conta com nove suítes, sala de estar com seis ambientes e móveis inclusos. A mansão possui ainda uma piscina

Não é a primeira vez que tentam leiloar o imóvel. Em 2015, ela foi colocada à venda por R$ 25 milhões, mas não houve vencedor no leilão. A avaliação da Justiça é que o local vale R$ 30 milhões.