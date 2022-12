Igreja beatifica Isabel Cristina, mineira assassinada aos 20 anos; conheça história

A cerimônia de beatificação de Isabel Cristina ocorre neste sábado (10), em Barbacena. A jovem brasileira foi brutalmente assassinada aos 20 anos em 1989, na cidade de Juiz de Fora. As informações são do g1.

Programação

Sábado (10) , às 10h: missa de beatificação da Serva de Deus Isabel Cristina no Parque de Exposições Senador Bias Fortes, no Bairro João Paulo, em Barbacena. A cerimônia será presidida pelo Dom Cardeal Raymundo Damasceno Assis.

Quem foi Isabel Cristina?

No dia 1° de setembro de 1982, um homem foi contratado para montar um guarda-roupa no apartamento onde ela morava com o irmão, e tentou violentá-la. Ao resistir ao estupro, ela foi morta com 15 facadas.