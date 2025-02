Idoso é espancado por motorista de Porsche; suspeito tem histórico de agressões e prisão temporária é decretada

Um homem de 78 anos foi agredido na frente do prédio onde mora, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na última quarta-feira (12). O agressor, identificado como Richard Henrique Julião, de 21 anos, dirigia e fazia manobras com um Porsche na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Aviação. No dia seguinte, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decretou a prisão preventiva do motorista.

O crime ocorreu após a vítima, Argemiro Soares da Silva, e outros moradores descerem e pedirem para o motorista parar de acelerar o carro. O motorista estava acompanhado por um passageiro no Porsche, um indivíduo que estava em uma motocicleta e outro que estava em um Volkswagen Polo.

Segundo informações do g1 da região, apenas o idoso teria se aproximado do motorista. O vídeo mostra ele pegando um objeto no chão e ameaçando jogá-lo contra o carro.

Com a confusão, Richard desferiu socos contra a vítima, que caiu na calçada e continuou sendo espancada. Argemiro chegou a se levantar, mas foi derrubado novamente. Em seguida, o agressor o atingiu com um chute na cabeça e ele perdeu a consciência.

“Eles fugiram, não vi o que aconteceu porque levei a pancada na cabeça, fiquei sem sentido e quando abri o olho eles não estavam mais lá”, disse o idoso.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a vítima foi levada para o Pronto-Socorro Central da cidade. Aposentado, Argemiro relata dores no corpo e ficou com hematomas na cabeça, rosto, nariz e olho. Ainda conforme o g1, o caso, registrado como lesão corporal e difamação na Central de Polícia Judiciária (CPJ), foi direcionado ao 1° Distrito Policial (DP).

No dia seguinte ao crime, na quinta-feira (13), o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decretou a prisão preventiva do motorista. A agressão foi enquadrada como tentativa de homicídio qualificado, que pode ser agravada pelo motivo fútil.

Richard Henrique Julião também é suspeito de agredir ex-namorada

A ex-namorada de Richard Henrique Julião, Ana Bianca, de 22 anos, já registrou dois boletins de ocorrência, em fevereiro de 2023, contra ele por agressão. De acordo com a CNN, o primeiro caso ocorreu em um hotel, no bairro da Mooca, em São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, Richard prendeu a mulher em um banheiro e a agrediu com chutes e socos. Ela foi socorrida por funcionários do local.

Na segunda ocorrência, ele invadiu o imóvel dela durante o expediente de trabalho e a agrediu quando ela voltou para casa. Ele também teria ameaçado se jogar pela janela, mas foi impedido pela ex-namorada.

O relato ainda aponta que Ana foi levada ao hospital pelo próprio pai e, por isso, não compareceu ao Instituto de Medicina Legal (IML) para atestar as lesões. Porém, a mulher apresentou fotos dos machucados à polícia.

Ainda segundo a CNN, Ana e Richard têm um filho, e a criança de um ano nunca teria recebido suporte financeiro do pai.