Idosa sobrevive após ser derrubada por caminhão e rolar por debaixo dele no asfalto, no Paraná

Valdete da Silva, de 62 anos, protagonizou uma cena de sobrevivência impressionante ao ser atingida por um caminhão em Arapongas, no norte do Paraná. Câmeras de segurança registraram o momento exato em que a motociclista foi derrubada e arrastada pelo veículo pesado em um cruzamento.

Nas imagens chocantes, a moto e a condutora são empurradas pelo gigante de metal. Em entrevista à emissora local, ela relatou ter percebido que precisava pular para o lado para evitar que as rodas passassem por cima de sua cabeça.

"Eu falei: tenho que sair daqui. Foi difícil, mas estou aqui para contar o causo", desabafou a dona de casa após escapar da morte, em entrevista para a RPC TV, afiliada da Rede Globo no Paraná. O reflexo rápido e a decisão de rolar pelo asfalto foram cruciais para que ela não fosse esmagada pelo caminhão.

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Apesar do cenário aterrador e da destruição da motocicleta, Valdete sofreu apenas escoriações leves no joelho. De acordo com o g1, o Samu chegou a ser acionado, mas a sobrevivente não apresentou ferimentos graves diante da magnitude do impacto.

Após o susto, a motociclista e o motorista do caminhão conversaram no local e entraram em um acordo sobre os prejuízos. Sem a necessidade de intervenção policial, o episódio terminou como um exemplo inacreditável de superação e sorte.