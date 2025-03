Idosa é condenada por injuria racial e ameaça contra humorista Eddy Jr

Elisabeth Morrone, de 71 anos, foi condenada pela Justiça de São Paulo pelos crimes de ameaça e injúria racial contra o humorista e cantor Eddy Jr. O caso ocorreu em 2022 e foi registrado em vídeo.

Veja também País Adolescente de 17 anos desaparece enquanto voltava do trabalho, no interior de São Paulo País Jornalista é encontrado morto com sinais de estrangulamento dentro de casa, em Curitiba

A idosa recebeu a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 1 mês e 5 dias de detenção em regime aberto e irá pagar multa. O filho dela, Marcos Vinícius Morrone Sartori, também foi condenado a 2 meses de detenção no mesmo regime.

Relembre o caso

Em outubro de 2022, Eddy Jr denunciou ter sido vítima de racismo ao tentar utilizar o elevador do condomínio onde morava, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. O humorista publicou um vídeo nas redes sociais em que a vizinha o chamava de “macaco", "imundo”, “urubu” e “neguinho preguiçoso”.

Segundo Eddy, as imagens foram gravadas de madrugada, quando a idosa se recusou a subir no mesmo elevador que ele. No vídeo, ela diz a um funcionário do prédio: “Cai fora, não quero ficar com ele, não vou subir, não quero.”

Além disso, Elisabeth fez outras ofensas ao humorista, como “Cai fora, macaco!” e “Cai fora, bandido!”

Na época, Eddy afirmou, em entrevista à TV Globo, que sofria agressões verbais da família da vizinha desde abril de 2022, quando começaram reclamações sobre supostos barulhos vindos de seu apartamento. Sua assessoria informou que ele precisou sair do prédio devido a ameaças de morte.

Ainda em publicações feitas naquele período, o humorista relatou ter sido ameaçado com uma faca pelo filho da vizinha em setembro de 2022.