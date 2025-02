Um jabuti foi encontrado vivo embaixo do piso de uma casa em Itacajá, no interior do Tocantins. A suspeita da dona da casa é de que o animal tenha sobrevivido no espaço por quase 10 anos. O caso aconteceu na semana passada, no dia 7 de fevereiro.

Conforme Luiza Coelha da Cruz Aguiar, moradora da casa, foi solicitado a um pedreiro que fosse verificado uma possível infiltração na residência, e a surpresa foi ver o jabuti embaixo do piso. As informações são do portal g1.

"Pensamos que esse jabuti veio pela carreta de cascalho que pedimos há mais de nove anos para colocar, e o animal deve ter vindo junto bem pequenininho. Quando o retiramos, vimos que tinha algumas deformações no casco, que podem ter sido causadas por ele estar muito próximo à cerâmica e ter ficado imprensado", disse.

O animal é da espécie chamada de Chelonoidis denticulata, chamada popularmente de jabuti-tinga ou jabuti amarelo. De acordo com o biólogo Aluísio Vasconcelos de Carvalho, o réptil é onívoro e de fácil adaptação.

"Por comer de tudo, o que aparecer o jabuti irá comer. Como não havia vegetação ou outra coisa para se alimentar, apenas insetos, devido à umidade do ambiente, foi o que ele aprendeu a comer", pontua o biólogo.

"Acredito que esse jabuti pode ter entrado ainda filhote e, à medida em que ele foi crescendo, se adaptou. Mas, tinha lugar que havia entrada de oxigênio e principalmente água e umidade, que o ajudou a sobreviver por tanto tempo", completa.

Animal sensível à luz e com casco deformado

Aluísio Vasconcelos pondera ainda que a adaptação aos ambientes mais escuros da casa o jabuti desenvolveu sensibilidade à luz, seja solar ou artificial. Falta ao jabuti a melanina. O biólogo destaca ainda que a adaptação do animal fora do local soterrado "será um processo lento".

"Ele realmente teve uma deficiência nutricional. Além disso, podemos ver uma deformação no casco, pele e na estrutura do corpo, justamente devido à deficiência alimentar. Ele não tinha os alimentos corretos, mas o que tinha no local", define.