Princesa Leonor, herdeira do trono da Espanha, desembarca no porto de Salvador para agenda oficial no Brasil

A princesa Leonor, de 19 anos, futura rainha da Espanha, desembarcou no porto de Salvador, na Bahia, nesta sexta-feira (14) para cumprir agenda oficial no Brasil. Ela e sua comitiva do navio-escola de treinamento militar chamado Juan Sebastián de Elcano foram recebidos com festa pelo grupo feminino de percussão Pracatum.

O momento foi publicado pelo perfil oficial da Casal Real da Espanha no Instagram: "A Princesa das Astúrias, com o grupo feminino de percussão da escola Pracatum que hoje de manhã interpretou uma batucada por ocasião da chegada do Navio Escola 'Juan Sebastián de Elcano' ao porto de Salvador da Bahia (Brasil)".

Veja como foi a chegada de Leonor a Salvador

A realeza postou uma galeria de fotos do encontro da princesa com o grupo baiano, e falou sobre a história do conjunto. "Esta parceria realiza programas educacionais, culturais e de desenvolvimento comunitário no bairro Candeal Pequeno de Brotas há mais de trinta anos pelas mãos do músico brasileiro Carlinhos Brown", disse a Casa Real.

Em Salvador, Leonor ainda se encontrou com embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernández-Palacios. A comitiva espanhola ficará no Brasil até a próxima quarta-feira (19).

Treinamento militar e agenda

Leonor está viajando com o navio Juan Sebastián de Elcano, que integra a frota da Marinha espanhola e realiza uma série de experiências internacionais de formação militar com cadetes A parada no Brasil seria a primeira escala no continente americano.

De acordo com o portal espanhol The Luxonomist, a agenda da princesa Leonor inclui "visitas culturais, recepções oficiais ou reuniões com a comunidade espanhola residente na região".

Detalhes da programação da herdeira ao trono da Espanha não foram divulgados por "questões de segurança".

