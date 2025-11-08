Diário do Nordeste
Homem é assassinado por PM com tiro de fuzil após não obedecer ordem de parada no RJ

Andrew Andrade foi atingido enquanto trafegava em avenida do Rio de Janeiro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Andrew tinha 29 anos e deixa a esposa e dois filhos.
Legenda: Andrew tinha 29 anos e deixa a esposa e dois filhos.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Um homem morreu após levar um tiro de fuzil de um policial militar no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (7). A vítima foi identificada como Andrew Andrade do Amor Divino, de 29 anos, que trabalhava como mototaxista e com conserto de celulares.

Segundo as informações preliminares, Andrew estava em um carro atrás de um ônibus, parado na avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, quando tentou manobrar o veículo para sair do local. Foi nesse momento que ele foi atingido por um disparo de fuzil calibre 7,62, efetuado por um policial militar.

De acordo com a PM, Andrew foi baleado por não obedecer uma ordem de parada dos agentes. Ele foi socorrido pelos próprios policiais e chegou a ser levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu.

Esposa suspeita de execução

Em entrevista ao g1, a esposa do mototaxista, Dayene Nicacio Carvalho, afirmou que o marido foi executado. Segundo ela, testemunhas informaram que Andrew não havia escutado a ordem de parada, porque trafegava com o som muito alto.

"Por não ouvir o policial pedir pra parar eles atiram? E se meus filhos estivessem no carro? Foi uma injustiça e eu quero justiça pelo meu marido", declarou Dayene à reportagem.

"O policial veio me pedir desculpa, mas desculpa não traz a vida do meu marido de volta, desculpa não traz o pai do meu filho. Não quero que o caso do meu marido acabe assim não, eu quero justiça", completou.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou, em nota, que Andrew passou por um cerco policial pouco após homens em motocicletas abrirem fogo contra as viaturas. O comunicado também afirma que um procedimento interno foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.

Além da esposa, Dayene, Andrew deixa dois filhos. O mais novo deles ainda não completou um mês de vida.

