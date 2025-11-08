Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Chuva forte e rajadas de vento causam alagamentos no Rio; cidade entra em Estágio 2

Frente fria que atingiu o Sul e o Sudeste, e formou tornado no Paraná, provocou transtornos na capital fluminense.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Um carro e uma moto tentam se locomover em uma avenida inundada após chuvas na cidade do Rio de Janeiro.
Legenda: Fortes rajadas de ventos atingiram a cidade do Rio de Janeiro.
Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

A frente fria que avança pelas regiões Sul e Sudeste fez a cidade do Rio de Janeiro amanhecer sob forte chuva neste sábado (8). A combinação de chuva intensa e rajadas de vento causou alagamentos, quedas de árvores e interdições em diferentes pontos da capital.

A Avenida Niemeyer e a Ciclovia Tim Maia foram interditadas após ventos de 74,8 km/h registrados na estação do Vidigal. No total, 13 árvores caíram em bairros distintos da cidade, e o Corpo de Bombeiros atendeu quase 50 ocorrências relacionadas ao temporal.

O Centro de Operações e Resiliência (COR) entrou em Estágio 2 de mobilização às 6h55, em função da chegada de um ciclone extratropical. O estágio indica risco de ocorrências de alto impacto na cidade.

Veja também

teaser image
País

Tornado, ciclone e furacão: qual a diferença entre os fenômenos?

teaser image
País

Presidente Lula presta solidariedade às vítimas de tornado no Paraná

Núcleos de chuva moderada a forte se espalharam por diversas regiões, com maior intensidade na Zona Sul, Centro e Grande Tijuca. No Aeroporto do Galeão, as rajadas chegaram a 77,7 km/h, e as operações passaram a ocorrer com auxílio de instrumentos devido à baixa visibilidade.

Em outras cidades do estado, a ventania também provocou estragos. Em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, os ventos atingiram 96 km/h. Houve registro de quedas de árvores na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis, na BR-116, em Piraí, e na BR-495, na Serra de Teresópolis.

O transporte público também foi afetado. Por volta das 6h30, o MetrôRio informou que parte de um muro desabou sobre a via entre as estações Coelho Neto e Colégio, na Linha 2. Os trens circularam provisoriamente entre Irajá e Botafogo, mas o serviço foi normalizado por volta das 8h30.

Segundo a meteorologia, o céu deve permanecer nublado ao longo do dia, com chuvas fortes, raios e rajadas de vento em vários pontos da capital.

Assuntos Relacionados
Um carro e uma moto tentam se locomover em uma avenida inundada após chuvas na cidade do Rio de Janeiro.
País

Chuva forte e rajadas de vento causam alagamentos no Rio; cidade entra em Estágio 2

Frente fria que atingiu o Sul e o Sudeste, e formou tornado no Paraná, provocou transtornos na capital fluminense.

Redação
Há 58 minutos
Ônibus tombado em uma zona de mata. Ao lado do veículo, pertences pessoais de passageiros.
País

Ônibus com 46 passageiros tomba no Tocantins

Motorista teria perdido o controle do veículo; duas pessoas ficaram feridas.

Redação
Há 1 hora
Imagens dos destroços deixados em cidade no Paraná após passagem de tornado.
País

Nomes das seis vítimas que morreram durante tornado no Paraná são divulgados

Governo do Paraná apontou que 750 pessoas feridas já receberam atendimento.

Redação
Há 1 hora
Foto aérea de cidade Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, que foi atingida por tornado.
País

Tornado, ciclone e furacão: qual a diferença entre os fenômenos?

Eventos têm diferença na escala e potência de destruição.

Redação
08 de Novembro de 2025
Presidente Lula em foto tirada em maio ao evento da COP 30.
País

Presidente Lula presta solidariedade às vítimas de tornado no Paraná

Lula explicou que comitiva do governo federal já está a caminho do estado.

Redação
08 de Novembro de 2025
Foto em preto e branco de uma jovem adolescente chamada Julia Kwapis, que morreu em um tornado no Paraná. Ela tem cabelos lisos e dá um sorriso discreto.
País

Jovem de 14 anos é uma das vítimas de tornado no Paraná

Julia Kwapis faria a Crisma neste sábado (8).

Redação
08 de Novembro de 2025
Imagens de destruição no Paraná após passagem de tornado.
País

Paraná deve receber ajuda humanitária do Governo Federal após tornado, diz ministro

Casas foram destruídas e pessoas morreram durante passagem do fenômeno na sexta (7).

Redação
08 de Novembro de 2025
Imagens do Paraná depois do tornado.
País

Sobe para seis o número de mortos após tornado no Paraná; tragédia deixou 600 feridos

Equipes da Defesa Civil e dos Bombeiros foram mobilizadas em todo o estado.

Redação
08 de Novembro de 2025
Colagem mostrando o rosto do suspeito e um carro da Polícia Militar de São Paulo.
País

Suspeito de ser contador do PCC, 'Tubarão' morre em confronto com a polícia em São Paulo

O tiroteio aconteceu na tarde desta sexta-feira (7), na Zona Leste da capital paulista.

Redação
07 de Novembro de 2025
Homem anda de bicicleta sob chuva em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
País

Brasil em alerta: ciclone extratropical avança com ventos de até 100km/h

Fenômeno deve provocar ventos fortes e chuvas intensas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Redação
07 de Novembro de 2025
Uma van escolar preta, com a parte frontal completamente destruída e o para-brisa estilhaçado devido a uma colisão, está parada no meio de uma rua. O capô está amassado e peças do motor expostas. A placa de licença, parcialmente visível, indica
País

Colisão entre van escolar e micro-ônibus deixa crianças feridas em Guarulhos (SP)

Ao todo, cinco pessoas foram socorridas e encaminhadas conscientes a hospitais da região.

Redação
07 de Novembro de 2025
Duas fotos de Lívia e José após ele ter um câncer e perder a memória
País

Esposa cuida de marido que perdeu a memória: 'Ele pode não lembrar da nossa história, mas eu lembro'

Após o marido perder as funções cognitivas, Lívia Souza dedica-se aos cuidados de José Carlos e compartilha nas redes sociais a rotina com ele

Maria Clarice Sousa*
06 de Novembro de 2025
Foto do cunhado de Manga e prefeito de Sorocaba. Imagem usada em matéria sobre prisão de pastor ligado a político durante operação da PF.
País

Cunhado de Manga, pastor é preso em operação da PF em Soroacaba

Em abril, foram encontrados cerca de R$ 863 mil na casa do pastor

Redação
06 de Novembro de 2025
Mão digita em notebook aberto no site do CadÚnico.
País

CadÚnico ficará indisponível em todo o Brasil nesta sexta-feira (7)

O sistema voltará a operar normalmente na próxima segunda (10).

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem mostra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, representando o STF em conferência mundial sobre Justiça Constitucional na Espanha.
País

Moraes anuncia que PF abriu inquérito sobre crime organizado no RJ

Apuração mira lavagem de dinheiro das facções e infiltração no Poder Público.

Redação
06 de Novembro de 2025
'Prefeito tiktoker', Rodrigo Manga é afastado do cargo
País

'Prefeito tiktoker', Rodrigo Manga é afastado do cargo

O gestor de Sorocaba (SP) foi afastado durante 180 dias após pedido da Polícia Federal.

Gabriel Bezerra*
06 de Novembro de 2025
Imagem de caminhão com três pessoas que tombou próximo do rio Tietê, em São Paulo.
País

Caminhão com quatro pessoas tomba próximo do rio Tietê, em São Paulo

Uma vítima teve parada cardiorrespiratória, segundo o Corpo de Bombeiros.

Redação
05 de Novembro de 2025
Alienígenas? Figura misteriosa surge em Santa Catarina; veja vídeos
País

Alienígenas? Figura misteriosa surge em Santa Catarina; veja vídeos

Um agroglifo com cerca de 100 metros de diâmetro foi avistado por moradores em uma plantação de trigo.

Geovana Almeida*
05 de Novembro de 2025
Limpeza da vigilância sanitária junto com os detentos. na imagem, uma retroescavadeira está diante de uma casa com bastante entulho. no local, detenta encontrou 8,1 mil reais.
País

Detenta encontra e devolve R$ 8,1 mil durante limpeza, no Paraná

Mulher participa de projeto que realiza limpezas fora das unidades, na cidade de Sengés.

Gabriel Bezerra*
05 de Novembro de 2025
Bárbara era conhecida como Barbie humana nas redes sociais
País

Defensor diz que tentou reanimar 'Barbie humana' por nove minutos

Influenciadora Bárbara Jankavski, de 31 anos, morreu em casa de defensor público em São Paulo; caso é investigado como morte suspeita.

Redação
05 de Novembro de 2025