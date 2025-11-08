Chuva forte e rajadas de vento causam alagamentos no Rio; cidade entra em Estágio 2

A frente fria que avança pelas regiões Sul e Sudeste fez a cidade do Rio de Janeiro amanhecer sob forte chuva neste sábado (8). A combinação de chuva intensa e rajadas de vento causou alagamentos, quedas de árvores e interdições em diferentes pontos da capital.

A Avenida Niemeyer e a Ciclovia Tim Maia foram interditadas após ventos de 74,8 km/h registrados na estação do Vidigal. No total, 13 árvores caíram em bairros distintos da cidade, e o Corpo de Bombeiros atendeu quase 50 ocorrências relacionadas ao temporal.

O Centro de Operações e Resiliência (COR) entrou em Estágio 2 de mobilização às 6h55, em função da chegada de um ciclone extratropical. O estágio indica risco de ocorrências de alto impacto na cidade.

Veja também País Tornado, ciclone e furacão: qual a diferença entre os fenômenos? País Presidente Lula presta solidariedade às vítimas de tornado no Paraná

Núcleos de chuva moderada a forte se espalharam por diversas regiões, com maior intensidade na Zona Sul, Centro e Grande Tijuca. No Aeroporto do Galeão, as rajadas chegaram a 77,7 km/h, e as operações passaram a ocorrer com auxílio de instrumentos devido à baixa visibilidade.

Em outras cidades do estado, a ventania também provocou estragos. Em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, os ventos atingiram 96 km/h. Houve registro de quedas de árvores na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis, na BR-116, em Piraí, e na BR-495, na Serra de Teresópolis.

O transporte público também foi afetado. Por volta das 6h30, o MetrôRio informou que parte de um muro desabou sobre a via entre as estações Coelho Neto e Colégio, na Linha 2. Os trens circularam provisoriamente entre Irajá e Botafogo, mas o serviço foi normalizado por volta das 8h30.

Segundo a meteorologia, o céu deve permanecer nublado ao longo do dia, com chuvas fortes, raios e rajadas de vento em vários pontos da capital.