Helicóptero cai em São Paulo e deixa ao menos 4 mortos

Quatro homens morreram após a queda de um helicóptero na Barra Funda, em São Paulo, por volta de 14h35, na tarde desta sexta-feira (17). Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda aconteceu entras ruas Pedro Luís Alves Siqueira e James Holland. Viaturas foram encaminhadas para o local.

Segundo os Bombeiros de São Paulo, nove viaturas estão prestando atendimento no local. A aeronave tem capacidade para um piloto e mais três passageiros.

Conforme apuração da CNN, o helicóptero tinha situação regular na Agência Nacional de Aviação Civil. Os Bombeiros informaram que a aeronave bateu em um coqueiro antes de cair em uma fábrica abandonada.

Segundo o Globo, as vítimas foram almoçar no Guarujá e o acidente teria acontecido no retorno, próximo do Campo de Marte, houve uma pane.

Em entrevista ao veículo, subcomandante do Corpo de Bombeiros, Yuri Moraes, informou que "a aeronave se esfacelou, não há nenhuma parte inteira". Ainda segundo o subcomandante, todas as vítimas são homens e a Polícia Civil de São Paulo já possui a identificação delas.

A perícia ainda determinará as causas do acidente e das mortes.