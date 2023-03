Ônibus tomba em rodovia de São Paulo e deixa mortos e feridos

Três pessoas morreram após um ônibus turístico tombar na Rodovia Régis Bittencourt, região de Cajati, interior de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 1 hora desta sexta-feira (17).

Conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo saiu de Lapa, no Paraná, com destino a Aparecida, em São Paulo. O tombamento aconteceu em uma curva no km 511, na chamada Serra Azeite.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, havia 51 passageiros no ônibus. Inicialmente, a corporação informou serem cinco mortos, entretanto, pouco depois das 6h, corrigiu a informação e disse serem três os óbitos, sendo dois adultos e uma criança. A identidade das vítimas não foi divulgada.

Foto: PRF

Feridos

Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. Vinte e uma pessoas ficaram feridas, seis delas em estado grave.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não ficou ferido e, aos policiais, disse que perdeu o controle do veículo ao entrar em uma curva. O ônibus tombou sobre uma mureta de proteção.

Além dos bombeiros e da PRF, ambulâncias da região e equipes da concessionária que administra a estrada estão no local.