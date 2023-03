Enfermeira amputa parte do dedo de bebê ao retirar atadura em hospital do RJ

Uma bebê de um ano e sete meses teve a ponta do dedo amputada por engano, durante a retirada de uma atadura, em São Gonçalo (RJ). A família denuncia descaso. As informações são do portal g1.

Lara de Souza deu entrada no Pronto-Socorro de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, com inflamação na testa após ser picada por um inseto. Os médicos prescreveram antibiótico e soro na veia e decidiram enfaixar as mãos do bebê para que Lara não removesse o acesso na veia.

Os pais contaram ao g1 que, quando a técnica de enfermagem foi retirar as ataduras, acabou cortando parte do dedo mindinho da bebê. Ela foi levada às pressas ao centro cirúrgico e voltou com a ponta do dedo amputada.

A avó de Lara disse ao portal que a menina está assustada após o ocorrido. “Quando alguém que não seja um familiar chega, ela já joga a mãozinha para o lado e começa a gritar: ‘Dedo, dedo, dedo!’. Ela já tem um trauma”, disse.

A direção do pronto-socorro disse à família que o ocorrido foi uma fatalidade, segundo a avó. "A senhora que procure o seu direito”, teria dito a administração.

Profissional foi afastada

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo disse, em nota, que lamenta o ocorrido e que a profissional foi afastada. A criança está estável e recebendo suporte do pronto-socorro, segundo a pasta.

“A profissional, uma técnica de enfermagem concursada há 20 anos no município, foi imediatamente afastada até a conclusão da sindicância que foi aberta para apuração do caso”, explica o comunicado.

Os pais da bebê registraram o caso na Polícia Civil. O inquérito aguarda o boletim médico da menina, que ainda está internada.