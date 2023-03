Thiago Schutz não é indiciado pela Polícia após ameaçar atriz Livia La Gatto

A Polícia Civil de São Paulo encerrou o inquérito contra o coach Thiago Schutz, denunciado por ameaçar a atriz Livia La Gatto, em fevereiro último. Segundo informações da Folha de São Paulo, ele não foi indiciado porque a Polícia entendeu que se trata de um "crime de menor potencial ofensivo". O caso foi relatado e encaminhado ao Poder Judiciário na última sexta-feira (10).

Schutz foi ouvido no 27º Distrito Policial do Campo Belo e negou todas as acusações. Porém, foi enviado à Justiça um pedido para que fossem mantidas as medidas cautelares para as vítimas.

No dia 7 de março, a Justiça de São Paulo determinou que Schutz mantivesse uma distância mínima de 300 metros da atriz após ele enviar mensagem com conteúdo considerado ameaçador. A ameaça ocorreu depois de a humorista publicar um vídeo satírico.

No fim de fevereiro, Livia afirmou que estudava pedir uma medida protetiva contra ele por estar com medo. "Ele pode falar que ele é inofensivo, mas mexe um exército de quase 340 mil homens que podem se sentir ameaçados de alguma forma. Eles vieram me ameaçar", disse.

O Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que o caso corre sob segredo de Justiça e que não poderia comentar.

A medida também abrange Bruna Gomes da Silva Volpi, intérprete e sambista que também se sentiu ameaçada por Thiago.

Quem é Thiago Schutz?

Thiago Schutz é coach e escritor do livro "Pílulas de Realidade". Ele oferece mentorias e administra a página "Manual Red Pill", onde dá "dicas" para homens lidarem com a masculinidade.

Shutz cobra até R$ 2,5 mil pelas consultas, segundo o portal Uol. Com mais de 330 mil seguidores, ele compartilha conteúdos sobre os relacionamentos entre homens e mulheres.

Em parte dos vídeos, Schutz critica o feminismo, dá uma lista de exigências para uma "mulher ideal" e analisa comportamentos das mulheres.