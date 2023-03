Estudantes que debocharam de colega de 45 anos desistem de curso após repercussão do caso

As três estudantes que praticaram etarismo contra a aluna Patrícia Linares, de 45 anos, na faculdade Unisagrado, em Bauru (SP), solicitaram desligamento do curso de Biomedicina em meio à repercussão do caso. A informação foi confirmada pela instituição de ensino nesta quinta-feira (16).

Em comunicado enviado ao jornal O Globo, a faculdade comunicou que "foi instaurado um processo disciplinar e, durante, as três estudantes solicitaram a desistência do curso". O processo, então, foi finalizado.

As três fizeram vídeo, publicado nas redes sociais, debochando do fato de Patrícia ser estudante da mesma turma que elas. "Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião", disse uma delas, nas imagens.

O caso, que viralizou a partir do material original, gerou grande comoção, enquanto se criou uma rede de solidariedade e apoio a Patrícia. A comerciante já revelou, inclusive, parte da luta pessoal para realizar o sonho de cursar o Ensino Superior.

Na terça-feira (14), ela comemorou o aniversário de 45 anos com uma homenagem feita por outros alunos da instituição.

Choque com o vídeo

Em entrevista ao O Globo, Patrícia contou que soube do vídeo por meio de outro colega de classe, quando tomou consciência do etarismo que estava sofrendo.

"Ainda não digeri as palavras que elas disseram, porque nem tive muito tempo para fazer isso desde que tudo explodiu. Tenho recebido relatos do Brasil inteiro, de pais e mães de família de 60 anos e que são metralhados em sala de aula e dentro da própria família para que desistam dos seus sonhos. Isso é muito ruim tanto para o psicológico quanto para o físico", pontuou.

Segundo ela, no entanto, além do apoio de fora, a base em casa tem se fortalecido por meio da mãe, das irmãs e do próprio esposo.