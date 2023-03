Aluno 'presenteia' professora com esponja de aço no Dia da Mulher no DF

Um aluno do Ensino Médio presenteou uma professora com uma esponja de aço, em 'homenagem' ao Dia da Mulher, na última quarta-feira (8), em Ceilândia (DF). O caso ocorreu no Centro de Ensino Médio 9, da rede pública.

O ato foi registrado em vídeo gravado pelos próprio alunos e divulgado pela globonews. O aluno entregou uma sacola para a professora, que dsse: "Gente, o [nome do aluno] está me homenageando".

Ela abriu a sacola e se levantou, em meio a risadas de alguns alunos. Aparentemente constrangida, ela diz que vai aceitar o presente, "porque o que vem, volta". A professora ainda agradeceu ao aluno.

Um aluno da escola disse ao portal Metrópoles que a atitude foi desaprovada por alguns colegas, que classificaram a ação como machista e racista.

Texto de desculpas

A Secretaria de Educação do DF disse ao Metrópoles que a direção da escola tem autonomia para conduzir o caso.

O caso foi denunciado nesta segunda-feira (13) e deve haver uma reunião com o estudante e a professora, ainda segundo a secretaria.

“A pasta ressalta, ainda, que repudia qualquer tipo de preconceito e reforça o compromisso e empenho na busca por elementos que permitam o esclarecimento dos fatos, bem como o suporte aos envolvidos”, diz o comunicado.

A diretora da instituição disse ao portal g1 que pediu que o aluno responsável pelo ato faça um texto de desculpas para ser lido em sala de aula. A escola disse ainda que não fez boletim de ocorrência porque não ouviu a professora.