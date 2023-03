Bombeiro que namorou e deu golpe em 18 mulheres é acusado de estelionato

O terceiro-sargento Raphael Martins Zille Ferreira, de 38 anos, lotado no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), é acusado de estelionato contra 18 mulheres com quem namorou e deu golpes. Ele chegou até a noivar, simultaneamente, com seis mulheres em um ano.

O bombeiro desenvolveu o que a Polícia chamou de "pirâmide do amor", pois ele usava o dinheiro das vítimas. Ele pedia valores em espécie ou presentes para uma e depois repassava os itens para outra, e assim por diante. As informações são do Metrópoles.

Uma das vítimas, inclusive, conta que ele realizava ameaças: "Dizia que ia matar e enterrar no quintal de casa". O militar tem seis filhos com seis mulheres diferentes.

Golpista fez mulheres pagarem por reformas

Com o dinheiro roubado, o golpista construiu uma casa no Jardim Botânico e usava as mulheres para bancar reformas no imóvel.

As vítimas pagaram entre banheiras, pisos, cortinas, pias e torneiras para o casarão. A rede de mentiras fazia as mulheres acreditar que estavam em um relacionamento sério e com futuro.

“Depois, descobriram que ele tomava café com uma, almoçava com outra e jantava com a próxima da lista. Ele sempre foi muito frio e conseguia criar desculpas para sustentar a falsa relação”, relatou uma das mulheres.

A investigação do caso está a cargo da Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam). Cinco vítimas registraram boletim e prestaram depoimento.