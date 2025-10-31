Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Governo do RJ começa a divulgar identidade de mortos em operação e confirma 4 cearenses

Primeiros nomes de suspeitos mortos identificados foram divulgados pelo governador Claudio Castro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:20)
País

O Governo do Rio de Janeiro divulgou uma lista com os primeiros nomes de mortos na megaoperação da polícia nos complexos da Penha e do Alemão, na terça-feira (28). Entre eles, foi confirmado que há quatro cearenses - confirmando o que o Diário do Nordeste noticiou ainda na quarta-feira (29).

Conforme informado pelo governador Cláudio Castro, na manhã desta sexta-feira (31), dos 117 suspeitos mortos na Operação Contenção, 90 foram identificados formalmente. A maioria tinha antecedentes criminais como homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa, sendo 42 com mandados de prisão em aberto.

Entre os identificados, há suspeitos de outros estados: 4 do Ceará, 13 do Pará, 7 do Amazonas, 6 da Bahia, 4 de Goiás, 3 do Espírito Santo, 1 do Mato Grosso e 1 da Paraíba.

A megaoperação terminou ainda com quatro policiais mortos. Em coletiva de imprensa, Felipe Curi, chefe de Polícia Civil do RJ, e Victor Santos, secretário de Segurança Pública, divulgaram os nomes dos chefes do tráfico mortos na megaoperação:

  • Russo, chefe do tráfico em Vitória (BA);
  • DG, chefe do tráfico na Bahia (BA);
  • FB, chefe do tráfico na Bahia (BA);
  • PP, chefe do tráfico do Pará (PA);
  • Chico Rato, chefe do tráfico em Manaus (AM);
  • Gringo, chefe do tráfico em Manaus (AM);
  • Mazola, chefe do tráfico em Feira de Santana (BA);
  • Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico em Goiás (GO);
  • Rodinha, chefe do tráfico em Itaberaí (GO).

IML montou força-tarefa para identificação

foto de policial com dois homens dentro de uma caçamba de um veículo.
Legenda: Maioria dos identificados tinha antecedentes criminais como homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.
Foto: Mauro Pimentel /AFP.

Em força-tarefa montada pelo Governo no Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto, os corpos foram necropsiados. O acesso ao IML foi limitado, conforme a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ). 

Impedida de acessar a sala da perícia e a necropsia, a Defensoria Pública e familiares dos mortos temem a falta de transparência e fiscalização dos procedimentos.

Veja também

teaser image
País

Governadores aliados anunciam 'consórcio da paz' após megaoperação no RJ

teaser image
País

Defensoria Pública é barrada em perícia de mortos da megaoperação no Rio

Sobre a megaoperação

Balanço do Governo confirmou 121 mortes na megaoperação - 117 suspeitos e 4 policiais. Enquanto o Governo do Estado do Rio de Janeiro trata a "Operação Contenção" como a maior da área de segurança dos últimos 15 anos, movimentos sociais falam em ação mais violenta da história do Estado.

Na rede social X, o Governo apresentou o balanço completo da operação, que representou, segundo o Executivo, o "maior baque que a facção já tomou em toda a sua história”.

“Uma investigação de 1 ano envolvendo todas as polícias do RJ. O foco da operação foi retirar o confronto da comunidade e levá-lo para a área de mata, protegendo a população e reduzindo os efeitos colaterais”, informou a publicação.

O Governo do Rio afirmou ainda que foram mais de 60 dias de planejamento com inteligência, levantamentos, mapas e distribuição tática das tropas. Todos os policiais estavam com câmeras corporais e “o cenário encontrado foi o previsto”, conforme o Governo.

Balanço de prisões e apreensões

  • 121 mortes, sendo 117 suspeitos e 4 policiais;
  • 113 presos, sendo 33 de outros estados, como Ceará, Amazonas, Bahia, Pará e Pernambuco;
  • 10 menores infratores apreendidos;
  • 91 fuzis, 26 pistolas, 1 revólver apreendidos;
  • 1 tonelada de drogas apreendida.
Assuntos Relacionados
Suposto líder do CV identificado por câmeras do Smart Sampa em São Paulo, suspeito teria escapado da megaoperação no Rio.
País

Líder do CV é preso no centro de São Paulo após ação de câmeras do Smart Sampa

Homem é suspeito de ter fugido do Rio de Janeiro antes de megaoperação contra facção.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem de Elizabete Arraçaba para matéria sobre mãe é denunciada por suspeita de matar filha com chumbinho.
País

Mãe é denunciada por suspeita de matar filha com chumbinho

O caso foi registrado na Região Metropolitana de Ribeirão Preto, em São Paulo.

Redação
31 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, e Edgard Alves de Andrade, o Doca, líderes da hierarquia da facção Comando Vermelho.
País

Saiba quem são os líderes mais procurados na hierarquia do Comando Vermelho

Criminosos não foram capturados em operação e continuam na mira da polícia.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagens de Belém com informações sobre a COP 30.
País

COP 30 em Belém terá representantes de 143 países, confirma secretário

Representantes dos Estados Unidos e da Argentina não confirmaram presença.

Redação
31 de Outubro de 2025
Governo do RJ começa a divulgar identidade de mortos em operação e confirma 4 cearenses
País

Governo do RJ começa a divulgar identidade de mortos em operação e confirma 4 cearenses

Primeiros nomes de suspeitos mortos identificados foram divulgados pelo governador Claudio Castro.

Redação
31 de Outubro de 2025
Armas e dinheiro foram apreendidos policiais federais
País

O que se sabe sobre operação da PF contra o desvio de R$ 813 milhões em Pix

Esquema envolvia fraudes eletrônicas e o uso de cripto ativos.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem mostra mão de uma pessoa segurando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira em frente à grade de um carro.
País

Ministro diz que Governo oferecerá aulas gratuitas para CNH

Candidatos poderão aprender conteúdos teóricos fora das autoescolas.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem de governadores aliados para matéria sobre consórcio da paz após megaoperação no RJ.
País

Governadores aliados anunciam 'consórcio da paz' após megaoperação no RJ

Ação busca integrar os estados, garantindo apoio operacional e financeiro.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem dos corpos após operação no Rio de Janeiro. Imagem usada em matéria sobre força-tarefa criada pelo IML para perícia dos mortos.
País

IML monta força-tarefa para identificação dos 121 mortos após operação no Rio

O acesso ao IML foi limitado pelo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Redação
30 de Outubro de 2025
Foto do presidente da Argentina Javier Milei para ilustrar matéria sobre reforço na fronteira do Brasil.
País

Argentina e Paraguai reforçam fronteiras com o Brasil após operação no Rio de Janeiro

O objetivo dos dois países é evitar a entrada de integrantes de organizações criminosas.

Redação e Agência Brasil
30 de Outubro de 2025
Fachada do Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (IMLAP) no Rio de Janeiro, familiares sentados aguardando liberação dos corpos da megaoperação. Imagem usada para matéria sobre Defensoria Pública ser barrada em perícia dos mortos no IML.
País

Defensoria Pública é barrada em perícia de mortos da megaoperação no Rio

Servidores não conseguiram acompanhar a necropsia no IML.

Redação
30 de Outubro de 2025
Dinheiro apreendido ilustra matéria sobre operação contra esquema de lavagem de dinheiro do PCC.
País

Operação contra o PCC prende 'Diabo Loiro' em SP

Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro. Entre os alvos estão traficantes, empresários, agiotas e influenciadores.

Redação
30 de Outubro de 2025
Japinha em fotos publicadas nas redes. Em uma dela com uma arma e outra com um cigarro.
País

'Japinha do CV' está entre os mortos em megaoperação no Rio; saiba quem é

Mulher teria reagido à abordagem, disparando contra os policiais.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem mostra selfie do 3º sargento do Bope Heber Carvalho da Fonseca, morto em megaoperação no Rio de Janeiro, sorrindo ao lado da esposa, a gerente de vendas Jéssica Araújo.
País

Mulher revela últimas mensagens de policial morto no RJ

Militar conversou com a esposa enquanto atuava em operação contra o CV.

Carol Melo
30 de Outubro de 2025
Cleiton e Heber morreram durante megaoperação
País

Policiais mortos em megaoperação no Rio serão enterrados nesta quinta (30)

Corpos de dois sargentos serão sepultados. Quatro policiais morreram na operação.

Redação
30 de Outubro de 2025
Foto do presidente Lula para ilustrar a matéria sobre a megaoperação no Rio de Janeiro.
País

‘Não podemos aceitar’: Lula publica nota contra crime organizado após megaoperação no Rio

No texto, Lula citou a aprovação da PEC da Segurança.

Bergson Araujo Costa
29 de Outubro de 2025
Foto de ato em homenagem às vítimas no massacre do Carandiru.
País

Com 121 mortes, operação policial ultrapassa massacre do Carandiru

A ofensiva no Carandiru causou a morte de 111 detentos.

Redação e Agência Brasil
29 de Outubro de 2025
Coletiva de imprensa no Palácio Guanabara com o governador do estado do Rio de Janeiro e o Ministro da Justiça.
País

Governo do RJ anuncia escritório contra facções em parceria com a União

Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, apoio ocorre dentro dos limites constitucionais.

Lucas Monteiro
29 de Outubro de 2025
Imagens de policiais militares para matéria sobre megaoperação que cria muro do Bope para encurralar traficantes no RJ.
País

Megaoperação cria 'muro do Bope' para encurralar suspeitos no Rio

Estratégia buscava encaminhar os traficantes para a região de mata perto do Complexo da Penha.

Redação
29 de Outubro de 2025
Corpo de suspeito com roupas camufladas táticas é carregado por populares.
País

Moradores que retiraram roupas camufladas de mortos no Rio serão investigados

Polícia deve apurar fraude processual por parte de quem ajudou na remoção dos corpos.

Lucas Monteiro
29 de Outubro de 2025