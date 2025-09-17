Empresário de 70 anos suspeito de aplicar 'golpe do amor' contra sócias de clube é preso em Santos

O empresário César Mattar, 70, foi preso na manhã da última segunda-feira (15), em Santos, no Litoral de São Paulo, acusado de aplicar o "golpe do amor" contra frequentadoras do tradicional Club Athletico Paulistano. Segundo investigações da Polícia Civil, em apenas um dos esquemas, as vítimas tiveram prejuízos superiores a R$ 600 mil.

Conforme publicação do jornal O Globo, a prisão preventiva foi decretada pela juíza Michelle Camini Mickelberg, da 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo, que destacou o risco concreto de reincidência.

“O investigado tem na prática de golpes o seu meio de vida”, escreveu a magistrada, ressaltando que medidas alternativas não seriam suficientes para conter sua atuação.

O 'golpe do amor'

Em fevereiro deste ano, reportagem do blog True Crime, do O Globo, revelou detalhes sobre como o empresário agia. Ele se aproximava de senhoras associadas ao clube paulistano e também utilizava aplicativos de relacionamento.

Mattar se apresentava como “César Racy”, dizia ser dono de franquias e afirmava investir em aplicações internacionais com rendimentos de 30% ao mês.

Uma das vítimas, uma enfermeira de 75 anos, contou que conheceu o empresário em julho de 2024. Após encontros em restaurantes de luxo e demonstrações de atenção, ele pediu dinheiro para liberar um contêiner no Porto de Santos (SP). A idosa transferiu R$ 353 mil em quatro meses, por meio de Pix e TED.

Prisão e audiência de custódia

No momento da prisão, Mattar foi encontrado deitado, em casa, no bairro Campo Grande, em Santos. Ele não resistiu à ação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). A família alegou que o empresário sofre de problemas cardíacos, sequelas de AVC e uma doença grave no sangue, pedindo atenção ao seu estado de saúde durante a custódia.

Apesar disso, a Justiça manteve a decisão de prisão.

Ele dormiu na carceragem e foi levado à audiência de custódia nessa terça-feira (16), na qual o juiz de plantão homologou a detenção. Mattar foi transferido para a Penitenciária de São Vicente, onde permanece à disposição da Justiça Federal.

Histórico criminal de quase 50 anos

As investigações mostram que Mattar está envolvido em esquemas de estelionato desde 1978, quando tinha 26 anos. Ao longo das décadas, acumulou condenações, fugas da prisão e diversas denúncias de fraudes financeiras, especialmente contra mulheres maduras e financeiramente independentes.

Em 2018, ele foi condenado por estelionato. Mesmo assim, continuou a aplicar golpes, incluindo fraudes em financiamento veicular e novos esquemas revelados por inquérito de 2024.

Em 2012, Mattar escapou pela última vez do sistema penitenciário e só foi recapturado quatro anos depois, durante uma operação em Santos, quando foram apreendidos documentos falsificados, cartões bancários e carnês fraudulentos.