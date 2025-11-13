Cristian Cravinhos sofre acidente de moto e leva 15 pontos

Um dia após se envolver em uma ocorrência de moto, no bairro do Campo Belo, Zona Sul de São Paulo, Cristian Cravinhos, condenado a 40 anos de prisão pelos crimes de homicídio e tentativa de suborno, se recupera em casa com o rosto marcado por 15 pontos.

Aos 49 anos, prestes a completar 50 no próximo dia 21, ele voltou a ganhar atenção pública após o lançamento da série “Tremembé”, no Prime Video.

Cristian pilotava uma motocicleta quando foi atingido por um carro que cruzou a preferencial no cruzamento, na tarde de terça-feira (11). O motorista, de 22 anos, assumiu a culpa no local. “Não tive tempo nem de frear. Joguei a moto para o lado e bati de frente. O farol esquerdo do carro entrou na minha cara” relatou Cristian ao jornal O Globo.

O impacto quebrou a viseira do capacete e causou ferimentos na cabeça e no rosto. “Foram 12 pontos na cabeça e três no rosto”, disse ele, que foi socorrido pelo Samu e levado ao pronto-atendimento do bairro Vila Mariana.

Legenda: Cristian Cravinhos voltou a ganhar atenção pública após o lançamento da série “Tremembé” Foto: Reprodução/X

Dores intensas

Já em casa, o ex-presidiário afirma sentir dores intensas. A moto, segundo ele, havia sido revisada recentemente e tinha apenas mil quilômetros rodados. “Deu bastante dano do lado esquerdo, nas carenagens e no tanque, mas não foi perda total”, avaliou.

Durante o atendimento no local, Cristian passou por checagem da documentação e do regime penal. “Fiquei apavorado. Já passei por isso e sei que qualquer coisa errada pode me mandar de volta pra cadeia”.

Com o recente sucesso da série que retrata o caso Richthofen, Cristian voltou aos holofotes e acumula milhares de seguidores nas redes sociais.