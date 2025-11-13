Cristian Cravinhos sofre acidente de moto e leva 15 pontos
Condenado pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, ele se recupera em casa após ser atingido por um carro.
Um dia após se envolver em uma ocorrência de moto, no bairro do Campo Belo, Zona Sul de São Paulo, Cristian Cravinhos, condenado a 40 anos de prisão pelos crimes de homicídio e tentativa de suborno, se recupera em casa com o rosto marcado por 15 pontos.
Aos 49 anos, prestes a completar 50 no próximo dia 21, ele voltou a ganhar atenção pública após o lançamento da série “Tremembé”, no Prime Video.
Cristian pilotava uma motocicleta quando foi atingido por um carro que cruzou a preferencial no cruzamento, na tarde de terça-feira (11). O motorista, de 22 anos, assumiu a culpa no local. “Não tive tempo nem de frear. Joguei a moto para o lado e bati de frente. O farol esquerdo do carro entrou na minha cara” relatou Cristian ao jornal O Globo.
O impacto quebrou a viseira do capacete e causou ferimentos na cabeça e no rosto. “Foram 12 pontos na cabeça e três no rosto”, disse ele, que foi socorrido pelo Samu e levado ao pronto-atendimento do bairro Vila Mariana.
Dores intensas
Já em casa, o ex-presidiário afirma sentir dores intensas. A moto, segundo ele, havia sido revisada recentemente e tinha apenas mil quilômetros rodados. “Deu bastante dano do lado esquerdo, nas carenagens e no tanque, mas não foi perda total”, avaliou.
Durante o atendimento no local, Cristian passou por checagem da documentação e do regime penal. “Fiquei apavorado. Já passei por isso e sei que qualquer coisa errada pode me mandar de volta pra cadeia”.
Com o recente sucesso da série que retrata o caso Richthofen, Cristian voltou aos holofotes e acumula milhares de seguidores nas redes sociais.