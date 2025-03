Criança bate Porsche avaliada em R$ 1 milhão em muro de condomínio em SC; veja vídeo

Uma criança de 9 anos entrou na Porsche de um vizinho, engatou a marcha à ré e bateu o carro no muro de um condomínio em Itapema, Santa Catarina. O veículo, modelo 911, avaliado em R$ 1 milhão, sofreu diversos danos no para-choque traseiro. Apesar do susto, ninguém se feriu com a batida. As informações são do jornal O Globo.

Câmeras de segurança do circuito interno do condomínio registraram o acidente. O menino foi flagrado abrindo a porta do motorista e entrando no veículo, que já estava destravado na garagem do prédio. Logo depois, a criança engata a marcha ré e acelera o carro, que se choca contra a parede do condomínio.

Após a batida, o menino desce da Porsche, olha para a traseira e sai correndo. Ele ainda volta para buscar a bicicleta que havia deixado logo ao lado, no estacionamento. Outra criança presenciou o acidente, mas seguiu andando em um patinete.

Assista ao vídeo

Apesar dos danos no para-choque traseiro, o motor não foi danificado e os airbags não foram acionados. De acordo com a imprensa local, o carro não teria seguro e, dois dias antes, o vizinho e dono do veículo teria mostrado o interior do carro para o menino envolvido no acidente.