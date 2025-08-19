Corpo de homem é encontrado dentro de caixote na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio de Janeiro

Um corpo foi encontrado dentro de um caixote de madeira no meio da Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (19). O caso ocorreu na pista central, sentido Centro, nas proximidades do Hospital Federal de Bonsucesso, justamente durante o horário de pico do trânsito.

Segundo as primeiras informações, o caixote estava destampado, e o corpo aparecia parcialmente enrolado com panos e sacos plásticos. Até o momento, não há dados sobre a identidade da vítima nem detalhes sobre como o cadáver foi deixado no local.

Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas e isolaram a área. Agentes da Polícia Civil devem iniciar a investigação para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

O Globocop, da TV Globo, registrou o caixote na pista central da avenida.