Oficial da PM morre após tiroteio em operação no RJ; Avenida Brasil e Linha Vermelha estão fechadas

Um policial militar morreu baleado em meio a uma operação na Zona Norte do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (31). Identificado como Marcos José Oliveira de Amorim, de 33 anos, o agente é o segundo policial morto em operação neste ano. As informações são do g1.

A Polícia Militar detalhou que a corporação realizava um patrulhamento na comunidade Furquim Mendes, no Jardim América, quando foram surpreendidos com homens armados.

Veja também País Homem que recebeu R$ 132 milhões por engano processa banco e exige 5% de recompensa País Idosa leva chute de motorista de aplicativo em Copacabana por comer biscoito em carro durante viagem; vídeo

Marcos José chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, realizou uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. O 1º Tenente tinha ingressado na PM em 2012, aos 20 anos.

Devido às operações policiais, ao menos 10 comunidades do Rio e de Duque de Caxias estão sendo alvo de intervenção. O Centro de Operações Rio (COR) detalhou que a Avenida Brasil chegou a ser interditada por cerca de 35 minutos, enquanto a Linha Vermelha foi fechada por 20 minutos.

Operação policial no Rio de Janeiro

O jornal O GLOBO detalhou que oito pessoas foram presas até o momento. A Corporação afirma que a ação tem como objetivo "desarticular as atividades criminosas promovidas pela quadrilha que atua no conjunto de comunidades que integram o chamado Complexo de Israel".

Dentre os bairros que a operação foca, estão:

Vigário Geral

Cordovil

Brás de Pina

Parada de Lucas

Já foram apreendidos três fuzis, uma pistola, três granadas, rádios transmissores, drogas e oito veículos.

Cerca de 400 policiais militares e 10 veículos blindados integram essas ações. Estão presentes equipes do Comando de Operações Especiais (COE) - através do BOPE, do 1° Comando de Policiamento de Área (1° CPA), BPChq, BAC e GAM - das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) e do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR).