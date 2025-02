Cliente ataca funcionária de padaria no Pará com faca após se irritar com preço do pão

Um homem atacou com facadas uma funcionária de uma padaria em Paraupebas, Interior do Pará. O crime foi registrado por câmeras de segurança no último sábado (8).

Segundo o g1, o agressor teria ido à padaria mais cedo naquele dia e se irritado com o preço do pão. Depois, ele voltou com a faca, foi até o balcão onde estava a funcionária, a golpeou com facadas e foi embora.

Veja também País Avião faz pouso de emergência em aeroporto de Sorocaba, Interior de SP; não há registro de feridos País Onda de calor deve atingir níveis recordes no Nordeste nesta semana

Ao portal da TV Globo, a Polícia Militar informou que identificou o suspeito e o prendeu em flagrante. A corporação também identificou a arma do crime na casa do homem, onde ocorreu a prisão.

O suspeito, porém, foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Já o estado de saúde da vítima não foi divulgado.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.