Caso Vitória: Polícia nega investigação contra pai de jovem morta em Cajamar (SP)

O delegado Luiz Carlos do Carmo, responsável pela investigação do caso Vitória, afirmou que o pai da vítima, Carlos Alberto Souza, não é considerado suspeito de participação no crime, conforme veiculado na imprensa nesta segunda-feira (10).

Anteriormente, foi publicada a informação de que o pai de Vitória apresentou "comportamento estranho" após o crime. Carlos teria pedido um terreno ao prefeito de Cajamar, Kauan Berto (PSD), dias depois de o corpo ser localizado.

No dia do crime, o homem também deixou de buscar a filha no trabalho, como costumeiramente fazia, pois o veículo estaria em conserto. Ele também teria omitido a informação de que a jovem queria sair de casa, motivada por supostas brigas com a família envolvendo o ex-namorado.

Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, do SBT, no domingo, Carlos se defendeu das acusações: “Qual é o pai que, quando uma filha desaparece, não tenta falar com ela?”, questionou na conversa.

Além de negar que o pai de Vitória é alvo das investigações, a Polícia Civil afirmou que não há dúvidas de que Maicol Antonio Sales dos Santos, preso no último sábado (8), tem envolvimento na morte da jovem. A perícia encontrou vestígios de sangue no Toyota Corolla que pertence a Maicol, veículo visto próximo à cena do crime. As informações são do jornal O Globo.

"Nós demos um grande passo com a prisão do Maicol, que é um dos autores que praticou essa barbárie, a degola, as facadas, a tortura", declarou o delegado Luiz Carlos do Carmo.

Relembre o caso

Vitória Regina, de 17 anos, ficou desaparecida por uma semana até ser encontrada sem vida na última quarta-feira (5). Ela sumiu na noite do dia 26 de fevereiro, após voltar do local onde trabalhava, o restaurante de um Shopping em Cajamar.

Imagens de câmeras de segurança e mensagens enviadas a uma amiga ajudaram a Polícia a reconstruir os passos de Vitória até o desaparecimento dela. Após sair do trabalho, ela foi seguida por dois homens até um ponto de ônibus. Um deles subiu no transporte, mas não desceu na mesma parada que ela.

Legenda: As conversas entre a Vitória e amiga estão sendo analisadas pela Polícia Civil Foto: Reprodução

Ao voltar pra casa, ela foi assediada por outros dois homens que estavam em um carro. Segundo relatou a jovem à amiga, eles a chamaram de "vida" e perguntaram se ela estaria indo ao local onde morava. "Acontece essas coisas eu não consigo correr. Eu paraliso. Eu não sei o que eu faço. Eu não consigo correr. Eu fico parada", desabafou em um áudio.

Após enviar essas mensagens, Vitória desapareceu. A amiga tentou entrar em contato, mas sem sucesso. Quando foi encontrada, a adolescente estava nua, com o cabelo raspado e sinais de perfuração por todo o corpo.

