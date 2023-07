Caso Isabela: Polícia trabalha com hipótese de adoção ilegal e identifica três suspeitos

A investigação da Polícia Civil identificou três pessoas suspeitas de envolvimento no desaparecimento da menina Isabela, na região de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, além da possível motivação do crime. A criança de quase 2 ano foi encontrada na segunda-feira (3), após ser abandonada sozinha em uma rua da cidade de Santo André, no ABC Paulista.

O delegado Marcel Druziani relatou que um casal e outra mulher podem ter participado do sequestro. As autoridades realizaram ações nos endereços do trio, mas os membros dele não foram encontrados. As informações são do portal G1.

"Com o avançar das investigações, foi possível qualificar a principal suspeita e seu marido, identificamos que ela era dona de um comércio em Santo Amaro, realizamos diligências no local e nas antigas residências dela. Não foi possível encontrá-la, até porque com a comoção que já estava na mídia em São Paulo, ela já tinha fugido dos locais que tínhamos ciência até então", detalhou o titular da Polícia Civil.

A principal investigada chegou a se aproximar da mãe da criança antes do crime e se apresentou como "Sandra", nome que as autoridades consideram ser falso.

"Era um instrumento utilizado pela autora para ludibriar a própria vítima. Já há a real qualificação dela e do companheiro", disse o delegado Deglayr Barcellos, que também investiga o caso.

MOTIVAÇÃO DOS SUSPEITOS

A Polícia trabalha com a hipótese de que as três pessoas agiram com intuito de adotar a criança irregularmente.

"Tudo leva a crer que seria para adoção, talvez, muito nos leva a crer isso. É um casal e mais uma pessoa que ajudou. Essa outra mulher estava no banco de trás do carro e foi quem recepcionou a criança no banco caseiro".

Ainda conforme Druziani, antes do sequestro, a suposta Sandra teria feito propostas à mãe de Isabela para ficar com a criança.

"Ela sempre demonstrou que tinha interesse de ficar com a menina, queria ficar, pediu a menina várias vezes e chegou até a oferecer pequenas vantagens econômicas", detalhou o titular.