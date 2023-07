Veja o que se sabe sobre o avião que desapareceu no Paraná; buscas continuam

Foram retomadas, nesta quarta-feira (5), as buscas pelo avião monomotor que desapareceu ao sobrevoar a Serra do Mar, no Paraná. O trabalho, coordenado pela Força Aérea Brasileira (FAB), conta com cinco aeronaves, drones e equipes em terra do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do estado.

Segundo informações do g1, as buscas estão concentradas em uma região serrana, de Mata Atlântica, entre os municípios de Guaratuba e Morretes, no litoral do estado.

A ação enfrenta desafios, como a dificuldade de visualização provocada pelo tempo nublado na região e a vegetação densa do território.

Quando e onde o avião sumiu?

O avião decolou de Umuarama, na última segunda-feira (3), com destino a Paranaguá, no litoral do estado. A aeronave chegaria à cidade às 10h24, mas sumiu 10 minutos antes, às 10h14, quando mandou o último sinal de radar.

Conforme o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar no Paraná (BPMOA), o avião desapareceu na região de Limeira, atrás da Serra da Prata, em Guaratuba.

A aeronave desaparecida é uma Piper Arrow, modelo PA-28R-200, segundo informação da TV RPC.

Até o momento, não é possível confirmar se o avião caiu ou fez um pouso de emergência. Ainda conforme o BPMOA, o piloto não acionou o sinal de localização de emergência.

Quem estava no voo?

A aeronave estava com três ocupantes, sendo dois passageiros e o piloto. O Governo do Paraná confirmou que os passageiros são servidores da Casa Civil.

O piloto do avião é Jonas Borges Julião. Um dos passageiros, Heitor Genowei Junior, é superintendente do Viaje Paraná - divisão da Secretaria do Estado do Turismo. O outro servidor é Felipe Furquim, diretor da Casa Civil na região noroeste.

Segundo familiares, os passageiros fretaram o avião para participarem de um evento, em Paranaguá.

Legenda: Os dois servidores são Heitor Genowei Junior e Felipe Furquim. Já o piloto foi identificado como Jonas Borges Julião Foto: Reprodução

