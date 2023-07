Médica e amiga de Zé Celso diz que diretor está sedado e intubado: 'caso grave'

Luciana Domschke, a médica e amiga de Zé Celso, visitou o diretor teatral na noite desta terça-feira (4). Ele está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer queimaduras em um incêndio em seu apartamento. Conforme Domschke, Zé está sedado e intubado. O anúncio foi feito nas redes sociais do Teatro Oficina Uzyna Uzona.

"Acabei de conversar com os médicos que estão cuidando do Zé Celso na UTI. O caso dele é grave, com queimadura extensa de 53% da superfície corporal, mas ele está estável, está lutando, com bastante suporte, tanto ventilatório - ele está sedado e intubado - com ventilação mecânica", iniciou.

Domschke também informou que algumas medicações estão auxiliando Zé Celso a manter os dados vitais dentro do possível. "Ele tem força e vontade de viver suficientes para sair dessa. Vamos enfrentar aí um período de recuperação e vamos passando as informações conforme vamos obtendo aqui", disse.

O estado de saúde de outras vítimas que estavam no local também foi atualizado nas redes sociais. "Marcelo Drummond [marido de Zé Celso], Victor Rosa e Ricardo Bittencourt [que também estavam no apartamento] estão estáveis, cuidados e em observação pela inalação de fumaça. Nagô [cachorro de Zé] já saiu da clínica veterinária e está com as irmãs de Zé", informaram.

Incêndio em apartamento

O fogo começou na madrugada e se espalhou rapidamente para a sala em razão da grande quantidade de livros no apartamento, segundo fontes próximas do diretor teatral.

Outras três pessoas também se feriram no incidente, mas com menos gravidade, e estão sendo atendidas em um posto de saúde. Apenas o apartamento de Zé Celso foi atingido pelo incêndio no prédio.