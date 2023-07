Morre cearense Siqueira Campos, ex-governador do estado do Tocantins

O ex-governador do estado do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, morreu aos 94 anos no início da noite desta terça-feira (4). Conforme o g1, o cearense faleceu em decorrência de septicemia, infecção generalizada, e crise renal aguda.

José Wilson estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em um hospital de Palmas, no Tocantins, desde o dia 21 de junho. A informação do óbito foi confirmada pelo filho dele, Eduardo Siqueira Campos.

Siqueira Campos foi idealizador da criação do Tocantins, estado que governou por quatro mandatos. Ele também deflagrou o movimento popular pela criação do estado do Amapá, durante a Assembleia Constituinte de 1988

O político foi deputado federal também por quatro mandatos e, em 2019, tomou posse como senador suplente. Na ocasião, foi o parlamentar mais velho a tomar posse, aos 91 anos.

Internação hospitalar

Siqueira foi internado após sentir fortes dores no corpo. Nesta terça-feira (4), sofreu uma crise renal aguda e passou por hemodiálise.

Durante a internação, Eduardo chegou a compartilhar que o pai estava em estado grave, mas que tinha esperança de cura. “Cremos no Deus do impossível”, escreveu.

O político deixou a esposa e oito filhos. Ele foi casado durante mais de 40 anos com Aureny Siqueira Campos, com quem teve seis filhos.