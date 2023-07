Zé Celso apresenta melhora em seu estado de saúde, diz sobrinha

O dramaturgo Zé Celso, que foi internado com diversas queimaduras no corpo após um incêndio atingir o apartamento onde mora, apresentou melhora em seu quadro de saúde, afirmou a sobrinha do diretor teatral, Beatriz Corrêa. Segundo a familiar, o estado de Celso já não é mais grave. O caso ocorreu no bairro do Paraíso, em São Paulo, na madrugada desta terça-feira (4). As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

"Seu pulmão está bom e ele está sedado. A orientação é aguardar para ver como o corpo vai reagir às medicações. Foram queimaduras de segundo grau na maior parte do corpo", informou Beatriz à publicação.

Ainda conforme a sobrinha de Zé Celso, o dramaturgo não passou por cirurgias plásticas para reparar os danos à pele causados pelo acidente, mas que está sendo acompanhado por uma equipe de cirurgiões.

Incêndio

Fontes próximas a Zé Celso afirmaram que o fogo começou na madrugada devido a um problema no aquecedor do imóvel, que teria caído no chão. O fogo se espalhou rapidamente para a sala em razão da grande quantidade de livros no apartamento.

Além disso, os amigos do artista informaram que ele foi intubado, com muitas queimaduras, assim que a ambulância chegou para prestar socorro.

Outras três pessoas também se feriram no incidente, mas com menos gravidade, e estão sendo atendidas em um posto de saúde.

Apenas o apartamento de Zé Celso foi atingido pelo incêndio no prédio.