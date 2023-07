Veja quem são os passageiros de avião desaparecido na Mata Atlântica do Paraná

O Governo do Paraná confirmou, nesta terça-feira (4), os nomes das três pessoas a bordo da aeronave que desapareceu na Mata Atlântica. O piloto do avião estava com outros dois servidores públicos. Cinco aeronaves trabalham em buscas ao monomotor.

As informações são do portal Uol. Os dois servidores são Heitor Genowei Junior e Felipe Furquim. Já o piloto foi identificado como Jonas Borges Julião.

Saiba quem são as vítimas

Heitor Genowei Junior é superintendente do Viaje Paraná, divisão da Secretaria de Estado do Turismo. Além de ser empresário de um posto de combustível em Umuarama, no interior do Paraná.

Felipe Furquim é diretor da Casa Civil na região noroeste. Também atuou, entre 2019 e 2022, como diretor do Instituto Água e Terra (IAT), em Umuarama. Também em 2022 foi diretor-geral da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

Jonas Borges Julião é o piloto de avião e morador de Umuarama (PR). Maria Alice Julião pediu orações para o marido e pediu que evitem o compartilhamento de notícias falsas sobre o paradeiros dos três homens.

"Chega de ficarem com mensagens falsas em grupos, isso não tem graça. Deus é maior e meu piloto vai estar bem. As famílias querem você e os outros", escreveu Maria Alice no Instagram.

Buscas

O Governo do Paraná confirmou que as buscas continuam, com cinco aeronaves sobrevoando a região. Também foi informado que cerca de 16 bombeiros atuam em terra para localizar os servidores e o piloto.

"Elas serão empregadas em quadrantes: um helicóptero Black Hawk e um avião pelicano do Salvaero (FAB), um helicóptero da Casa Militar do Governo do Paraná (Resgate 04) e dois helicópteros do BPMOA (Falcão 12 e 13, equipados com infrared)", informaram.

Relembre o caso

Uma aeronave de pequeno porte desapareceu na altura da Serra do Mar, no Paraná, conforme divulgou o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar no Paraná (BPMOA) na tarde desta segunda-feira (3).

O avião decolou de Umuarama com destino ao Paranaguá, segundo informou o Corpo de Bombeiros ao g1. A aeronave não acionou o sinal de localização de emergência, segundo a Polícia Militar.