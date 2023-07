PM busca avião desaparecido na Mata Atlântica do Paraná; servidores do governo estão no veículo

Uma aeronave de pequeno porte desapareceu na altura da Serra do Mar, no Paraná, conforme divulgou o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar no Paraná (BPMOA) na tarde desta segunda-feira (3).

O avião decolou de Umuarama com destino ao Paranaguá, segundo informou o Corpo de Bombeiros ao g1. Não há informações sobre um acidente com a aeronave, conforme a PM.

Operações de buscas são realizadas, mas ainda sem sucesso. O mau tempo impediu as buscas em algumas regiões nesta tarde, conforme a PM.

Dois servidores estaduais estavam no avião, segundo o Governo do Paraná. Os nomes e cargos não foram divulgados. O Centro Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) enviou um avião especializado para as buscas pela aeronave.

A aeronave não acionou o sinal de localização de emergência, segundo a Polícia Militar.