Menino autista que tentou vender desenho na escola e não conseguiu comemora 'boom' de encomendas

O menino José Renato Caliari, 9, que viralizou nas redes sociais recentemente após tentar vender seus desenhos na escola e não conseguir, tem recebido um "boom" de encomendas, inclusive, de outros países.

O "empreendimento artístico" do garoto, que mora no Espírito Santo e tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), ganhou repercussão na internet por meio de uma postagem do tio dele, o advogado Fabrício Belo.

Em um vídeo publicado há alguns dias na rede social criada pela família para o menino, José Renato diz estar muito feliz e dando conta das encomendas aos poucos. "Tô com mais de 70 mil [seguidores]. Tem mais de 600 encomendas", comemorou ele, que disse estar fazendo até seis desenhos por dia.

Nesta segunda-feira (3), o garoto já tinha quase 78 mil seguidores no Instagram. Em seu perfil, ele compartilha fotos dos desenhos que produz e de momentos com a família e o cãozinho de estimação, Floquinho.

Encomendas de fora

Em entrevista ao G1 na sexta-feira (30), a mãe de José Renato, Renata Caliari, que trabalha como operadora de monitoramento de câmeras, disse que o feito de mais de 70 mil seguidores aconteceu em menos de uma semana.

Ela disse ainda que as encomendas de desenho chegam de várias partes do Brasil e até de outros países, como Angola, Japão e Estados Unidos.

"Confesso que eu não tô dando conta. Lá em casa a gente é bem desligado de rede sociais e não tinha rede social até então. Então, eu tô meio perdida em ter que conciliar o trabalho, a faculdade e a dedicação a ele. A última vez que a gente olhou lá tinha, só no direct, mais de 600 encomendas, fora os pedidos nos comentários que as pessoas fazem. Estou respeitando o tempo dele, o limite dele. Aí devagarzinho a gente vai lá, abre a mensagem que a pessoa pede o desenho, ele fala se faz ou não. Ele é bem livre pra poder decidir as coisinhas dele", contou a mãe.

José Renato tem, inclusive, clientes famosos, como a atriz Mel Maia.

História viralizou

Fabrício Belo, tio do menino, escreveu no Twitter que resolveu comprar um dos desenhos do sobrinho quando soube pela irmã que ninguém da escola dele quis comprar "sua arte". O post ultrapassou os 4,7 milhões de visualizações.

Em entrevista ao G1, o tio contou que decidiu compartilhar o que aconteceu com o sobrinho para inspirar outras famílias de autistas. "Quis inspirar as pessoas que não conhecem os autistas, que não têm convivência ou até mesmo os parentes e familiares mais próximos de quem tem criança autista em casa. A ideia é incentivá-las porque, quando eles descobrem algo que gostam, focam muito naquilo, e foi o que aconteceu com meu sobrinho", disse o advogado.