Fã de Zanocelo, ex-Santos, criança autista desenha jogador e ganha camisa do Fortaleza

O futebol cruza fronteiras terrestres, culturais e de corações. Na outra ponta do Brasil, em Curitiba (PR), Lucas Schappo é torcedor do Santos e tem carinho especial por Vinícius Zanocelo, ex-atleta do time. Em 3 de abril, dia em que completou 10 anos, soube da transferência do jogador para o Fortaleza. Então, fez um desenho do jogador com uma mensagem de boa sorte. A imagem, publicada pelo pai Aurélio nas redes sociais, repercutiu, e o clube enviou uma camisa do Tricolor ao menino.

"Boa sorte no Leão, Zanocelo! Um abraço do Lucas Schappo”, escreveu o menino ao lado da figura do jogador desenhada por ele no dia do próprio aniversário, 3 de abril. O perfil do Tricolor do Pici replicou a imagem nas redes sociais e elogiou a arte de Lucas. A partir daí, a criança passou a receber o carinho da torcida de leais.

“Não esperávamos a repercussão do desenho. Foi feito rapidamente quando falei para o Lucas que o Zanocelo estava indo para o Laion, e ele quis fazer o desenho de despedida e de boa sorte, então coloquei no Twitter e os torcedores começaram a Twittar até chegar do perfil do Fortaleza que publicou e deu toda essa repercussão”, relembrou o pai, Aurélio Schappo.

Lucas é autista. A rotina dele se divide entre escola, natação, fisioterapia e terapia ocupacional. O desenho foi feito um dia depois do Dia da Conscientização do Autismo, 2 de abril. O mês é dedicado à causa. O Fortaleza lembrou a data nas redes sociais. O clube também se tornou o primeiro do Brasil a disponibilizar abafadores em jogos para pessoas com autismo. A iniciativa já ocorreu na partida contra o Fluminense, pelo Brasileirão, no dia 29 do mês passado.

“O Autismo é uma palavra e não uma sentença, e quanto mais informações forem divulgadas, maiores as possibilidades de se conseguir avançar na qualidade de vida do Autista, e principalmente na intervenção precoce”, explicou o pai.

A MENSAGEM DE ZANOCELO

Ao ser apresentado no Fortaleza, Zanocelo falou sobre o desenho. Não é a primeira vez que o pequeno é presenteado pelo meia. Lucas já recebeu uma camisa do Santos autografada pelo jogador, em 2021.

“Fico muito feliz por esse carinho dos torcedores. Ainda mais uma criança, que são essenciais para nós todos. Fico muito feliz, muito grato por esse carinho todo. E como prometido, minha primeira camisa vai para o Lucas. Obrigada pelo carinho que ele e a família dele têm por mim. Espero e tenho certeza que ele vai gostar bastante’, disse Zanocelo.

O meia já estreou pelo Tricolor do Pici. O primeiro gol veio diante do Águi de Marabá, pela Copa do Brasil, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). Além dele, Romarinho também marcou na vitória que garantiu vaga na próxima fase do torneio. Enquanto isso, em casa, Lucas recebia o manto tricolor.

Legenda: Lucas Schappo ganhou uma camisa do Fortaleza de presente. Foto: Arquivo Pessoal

A PAIXÃO PELO SANTOS

A família é torcedora do Peixe há várias gerações. A paixão pelo time paulista é tanta, que a propriedade onde moram recebeu o nome do clube. Oficialmente, no cartório, o nome do sítio em Curitiba é Santos Futebol Clube.

“Começou com o avô, na era Pelé, daí o meu pai e o meu tio viraram santistas fanáticos. Minha primeira lembrança de futebol é ver a final do Brasileiro de 83, entre Santos e Flamengo, que o Santos perdeu. Eu já estava casado, mas ainda sem o Lucas e sem a Vitória, e a gente viu o Santos ser heptacampeão Brasileiro em 2022 e depois o octa em 2004. O jogo mais marcante que a gente viu juntos foi Santos e Boca Júniors, a gente goleou na semifinal da Libertadores de 2020. Com o Lucas, esse jogo foi incrível”, relembrou Aurélio Schappo, pai do menino.

Legenda: Zanocelo dedicou uma camisa do Santos ao Lucas, em 2021. Foto: Arquivo Pessoal

Além de Zanocelo, Lucas também desenha o Neymar, os personagens do Chaves, animais, carros e mapas. A imaginação transporta a alegria da criança para qualquer lugar. Pode ser para a Vila ou para o campo de futebol, do outro lado do país.

“Gostei muito da mensagem do Fortaleza e do Zanocelo, me sinto muito feliz. Gostaria de enviar um abraço para todos os jogadores do Fortaleza e para os torcedores do Laion. Gostaria de dizer para ele continuar sendo legal com os torcedores, respondendo e falando com os torcedores”, disse o menino.

O Fortaleza volta a campo na segunda-feira (8) quando encara o Corinthians em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.