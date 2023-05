Avassalador em 2023, Fortaleza ultrapassa marca de 250 gols em dois anos de Era Vojvoda

Avassalador. Assim tem sido o Fortaleza na maioria dos jogos feitos em 2023. Com um DNA ofensivo muito bem implementado, o Tricolor alcança um feito marcante, em levantamento exclusivo da Coluna: os mais de 250 gols na 'Era Vojvoda', comprovando que a contratação de Juan Pablo, baseada em um perfil definido, foi uma aposta certeira.

Muito tem se falado recentemente de Fernando Diniz (com toda razão), mas Vojvoda também deve ser destacado pelo trabalho autoral. O argentino completou dois anos no clube na última quinta-feira (5) e tem um trabalho muito bem definido. Ao todo, são 152 jogos, com 79 vitórias, 33 empates e 40 derrotas.

Mapeei cada uma das partidas para constatar que, na última delas, a expressiva goleada por 6 a 1 sobre o Estudiantes de Mérida-VEN, pela Copa Sul-Americana, o Leão do Pici atingiu a marca de 256 gols sob comando do técnico argentino (média de 1,7 gol/partida).

Legenda: Romero marcou o último gol na vitória por 6 a 1 sobre o Estudiantes de Mérida-VEN Foto: Kid Junior/SVM

Muito disso se deve ao extraordinário desempenho ofensivo nesta temporada. O time que tem o ataque mais goleador do futebol brasileiro marcou incríveis 75 gols em 31 jogos (média de praticamente 2,5 gols/jogo).

Para espanto deste próprio colunista, restam apenas 2 gols para empatar e 3 gols para superar, em 2023, a quantidade total de gols marcados em todo o ano de 2021 (77). O detalhe é que estamos no início de MAIO! Não é nem metade do ano.

Em 9 dos 31 jogos que fez no ano, o Fortaleza marcou 4 ou mais gols nos adversários. Quase 30% dos jogos foram goleadas! Em outras 4 partidas, venceu marcando 3 gols.

É assustador. É espantoso. É extraordinário. É incrível! O Fortaleza de Vojvoda é uma máquina de fazer gols, quebrar recordes, jogar ofensivamente e um deleite para quem gosta do bom futebol. Dá muito gosto de ver!

GOLS DO FORTALEZA NA ERA VOJVODA

2023 = 75 gols

2022 = 104 gols

2021 = 77 gols

GOLEADAS DO FORTALEZA EM 2023

Fortaleza 6 x 1 Atlético-CE

Fortaleza 4 x 0 Deportivo Maldonado

Fortaleza 4 x 0 Ferroviário

Santa Cruz 0 x 4 Fortaleza

Fortaleza 4 x 0 Ferroviário

Fortaleza 4 x 0 Palestino

Fortaleza 6 x 1 Águia de Marabá

Fortaleza 4 x 2 Fluminense

Fortaleza 6 x 1 Estudiantes de Mérida