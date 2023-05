Vojvoda completa 2 anos de Fortaleza com títulos, marcas históricas e legado em construção

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda completa dois anos de Fortaleza neste dia 4 de maio. Um período vitorioso, emblemático e que parece maior: a sensação é de que Vojvoda sempre foi do Pici. Nos 104 anos do clube, o treinador está eternizado na história com o período mais glorioso do Leão.

Ao todo, são 151 partidas, com 78 vitórias, 33 empates e 40 derrotas. Os números o colocam como 3º técnico com mais jogos pelo clube, mas os feitos o alçaram ao status de mais vitorioso.

Legenda: A torcida do Fortaleza homenageou Vojvoda com um mosaico mostrando a família do argentino Foto: Thiago Gadelha / SVM

Parte da engrenagem e alvo de gigantes como Atlético-MG e Corinthians no mercado, Vojvoda nunca se colocou à frente do clube. A humildade, inclusive, é a marca de um argentino de 48 anos que chegou para o primeiro trabalho no Brasil e morou os primeiros meses no Centro de Excelência para uma imersão.

Assim, a relação é de respeito. Facetas de um homem que mostra grandeza dentro e fora de campo. O contrato até o fim de 2024, em um legado de identidade tática, modelo de trabalho, crescimento estrutural e, hoje, ainda em construção.

Vojvoda no Fortaleza

Feitos no clube desde 2021

Campeão da Copa do Nordeste 2022, de forma invicta

Campeão do Campeonato Cearense 2021, 2022 e 2023

Conquista do Pentacampeonato Estadual inédito para o clube

G4 do Campeonato Brasileiro 2021

3º Lugar na Copa do Brasil 2021

Disputas na CONMEBOL Libertadores 2022 e 2023

Oitavas de final da CONMEBOL Libertadores 2022

Disputa pela segunda vez na CONMEBOL Sudamericana 2023

Números de Vojvoda

2021: 51 jogos, 25 vitórias, 10 empates e 16 derrotas

2022: 70 jogos, 33 vitórias, 19 empates e 18 derrotas

2023: 30 jogos, 20 vitórias, 4 empates e 6 derrotas

Total: 151 jogos, 78 vitórias, 33 empates e 40 derrotas